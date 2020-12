As crianças não tem maturidade para estar sozinhas a explorar o mundo dos videojogos que, se para nós, adultos, já é bastante tentador, imagine-se para uma criança que quer avançar mais um nível. Mas o problema vai mais além do que o tempo que se passa a jogar. Ter o cartão de crédito associado às lojas poderá levar a compras avultadas por parte das crianças que, simplesmente, não têm noção de que estão a gastar dinheiro.

Recentemente surgiu mais uma notícia de uma criança que gastou no iPad qualquer coisa como 13 mil dólares da conta da sua mãe, a jogar Sonic Forces. Depois do pedido de reembolso, a Apple não assume o problema e recusa-se a devolver o dinheiro.

Criança faz despesas elevadas num só jogo no iPad

Os casos de crianças que fazem compras indevidas através dos dispositivos dos pais é muito frequente. Isto acontece porque “todos nós” temos os nossos cartões de crédito ou contas Paypal associados a lojas, seja de produtos físicos, seja de serviços, como as lojas de apps.

Há a possibilidade de contestar esses gastos. Assim, muitas vezes, os pais não ficam com o prejuízo já que as empresas estão preparadas para lidar com estes casos.

No entanto, a Apple parece não querer restituir o valor que uma criança gastou a jogar Sonic Forces no iPad. Desde julho que a criança andava a jogar e a comprar “anéis dourados” dentro do jogo sem que a mãe se tenha apercebido. Por exemplo, num só dia, a criança chegou mesmo a gastar cerca de 2 mil euros.

Na verdade, a mãe da criança, Jessica Johnson, chegou a achar que estava perante uma fraude que envolvia o seu cartão de crédito. Em outubro, percebeu então que o problema estava mesmo dentro do seu iPad e do jogo favorito do seu filho.

Controlo parental é essencial

Ao contactar a Apple, a empresa referiu que poderia ter assumido o prejuízo. No entanto, apenas caso a denúncia tivesse feito num prazo de 60 dias depois da primeira compra. Assim, não haveria nada que pudesse fazer.

Além desta explicação, a Apple ainda aconselhou esta mãe a ativar o controlo parental disponível para iOS. Poderá ver como fazer no artigo abaixo.

Jessica Johnson não ficou satisfeita com a explicação da Apple e referiu mesmo que “se soubesse que havia uma definição para isso, não teria deixado o filho de 6 anos gastar quase 20 mil dólares (16 mil euros) em anéis dourados”

Na verdade, apesar dos muitos avisos e de estarmos a falar de uma geração de pais que já cresceu com as tecnologias à sua volta, muito são os que ignoram o controlo parental. Um estudo recente feito em Portugal revela que metade das crianças entre 5 e 12 anos acedem aos smartphones, tablets ou PCs sem que estes estejam devidamente protegidos com aplicações de controlo parental.

