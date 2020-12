Hood: Outlaws & Legends, uma aventura entre ladrões

“Todos nós somos Foras-da-Lei, mas alguns tornam-se Lendas” é o lema de Hood: Outlaws & Legends, o próximo jogo da Sumo Digital.

Venham conhecer um pouco mais deste titulo que traz recordações de Robin Hood.

Segundo Hood: Outlaws & Legends, todos somos Foras-da-Lei. É um bom ponto de partida para este jogo, que decorre num ambiente medieval muito semelhante ao que encontramos no universo de Robin Hood.

O mundo medieval de Hood: Outlaws & Legends é um mundo violento, repleto de gangues e vilões. Trata-se de um mundo impiedoso que obriga cada jogador a lutar por si e pelo seu gangue e é precisamente neste contexto que o jogador entra.

O jogo é um título multiplayer PvPvE (player versus player versus Environment), que é o mesmo que dizer que os jogadores vão pertencer aos seus clãs e terão de lutar contra outros clãs para se tornarem nos mais perigosos. No entanto, o próprio mundo de Hood: Outlaws & Legends também vai dar luta e o melhor é ser “cada um por si”.

O reino onde a ação decorre encontra-se sob o manto ameaçador de um ditador que rouba tudo e todos. O jogador vai ser, como seria de esperar, o responsável por dar luta ao infame governante e restaurar a paz, equilíbrio e justiça na terra.

O jogo consiste numa sucessão de missões diversas, a serem completadas pela equipa do jogador, que será composta por até 4 jogadores. No entanto, cada missão levará o jogador e seus amigos a um confronto com outro grupo que também estará interessado em roubar o mesmo tesouro. Isto leva a que, além de tentar ultrapassar os guardas que protegem as riquezas, o jogador e o seu clã também terão de se preocupar com o outro clã, tornando cada missão, num desafio bipartido.

O jogador será sempre o principal responsável pelas suas ações e, quer adote uma postura furtiva para roubar algum tesouro, ou entre a matar (todas as abordagens serão possíveis), o resultado poderá ser trágico para a sua equipa. Trabalhar em equipa será imprescindível.

Cada jogador pode escolher entre várias classes, cada qual com armamentos e habilidades especificas:

The Ranger

The Hunter

The Brawler

The Mystic

Entre assaltos, o jogador poderá ter a oportunidade de gastar os dividendos obtidos das missões anteriores, em melhorias para o seu personagem.

Hood: Outlaws & Legends será lançado em maio de 2021 para PC, Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One.