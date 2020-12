HeimVision HMB1 – tenha um vídeo porteiro sem fios

A passar cada vez mais tempo dentro de casa e com exigências de distanciamento social, já pensou na facilidade que seria ter uma câmara à porta para ver e comunicar com quem toca à campainha? Existem solução de câmaras que podem servir esse propósito, mas existe algo direcionado e que pode instalar facilmente e sem qualquer ligação por fios. Falo de um vídeo porteiro wireless, com funcionalidades avançadas, podendo, nomeadamente, ter acesso a tudo através do smartphone.

O vídeo porteiro que damos a conhecer é o HeimVision HMB1, disponível na Smarttalk por 72 €, tanto na loja online, como numa das 18 lojas físicas espalhadas pelo país.

Vídeo porteiro sem fios e à prova de água

A campainha é um objeto bastante comum para a maioria das casas. Mas hoje que passamos mais tempo fechados em casa e que é importante manter o distanciamento social, o hábito de ir abrir a porta pode ser alterado de cada vez que a campainha toca.

O vídeo porteiro, sem fios e com um funcionamento remoto, via app, dará aos moradores de uma casa não só mais segurança, já que podem ver quem está à sua porta mesmo sem estar em casa, bem como permite que haja comunicação verbal com quem está do lado de fora.

O HeimVision HMB1, o produto que hoje aqui apresentamos, é composto por duas partes. Uma delas é a campainha com câmara. A outra parte é o carrilhão, que dará a indicação de que alguém tocou à campainha.

O vídeo porteiro poderá ser colocado na rua, uma vez que é à prova de água. Além disso, conta com duas baterias recarregáveis (via microUSB). Estas baterias proporcionarão até 6 meses de autonomia, segundo indicação da marca.

Ligação ao smartphone… em qualquer lugar

O HeimVision HMB1 disponibiliza ligação à rede Wi-Fi, permitindo, portanto, que através de uma aplicação móvel dedicada, haja interação com o equipamento. Nomeadamente, é possível receber notificações desencadeadas pelo sensor de movimento e até receber as gravações do momento em que esteve alguém à porta e é possível ainda comunicar com a pessoa por voz.

Além do sensor de movimento a câmara ainda disponibiliza tecnologia de visão noturna. As imagens captadas são em FullHD, e podem ser gravadas num cartão de memória (microSD até 128 GB) que poderá ser colocado na câmara, junto às baterias.

Por fim, há que destacar que este vídeo porteiro ainda se faz acompanhar com todos os acessórios necessários à sua instalação, incluindo chave Philips, fitas de cola 3M, parafusos e buchas, entre outros.

Preço e disponibilidade

A câmara está disponível no site da Smarttalk por 79,99 €, mas poderá consegui-la por 72 € com o código de desconto PPL10. Além disso, ainda pode ser encontrada numa das 18 lojas físicas.

Resta referir que a Smarttalk tem a decorrer uma campanha de até 30% de descontos em toda a linha de produtos smart home.

Vídeo porteiro HeimVision HMB1

Conheça ainda a Câmara de Segurança HeimVision HM202A Wi-Fi