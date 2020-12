Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Qual o telemóvel mais vendido em Portugal?

Bom dia, Existe algum site/plataforma que indique quais os modelos de telemóvel mais comercializado em Portugal? Muito obrigado / Many thanks, Tiago Macedo

Resposta:

Tiago,

Sim, é possível saber a popularidade dos mais predominantes modelos de smartphones em qualquer região do mundo, ou mesmo a nível global.

Um dos serviços mais competente nesse aspeto é o Global Stats do statcounter. Para consultar o segmento mobile em Portugal, pode utilizar diretamente o seguinte link:

Além de saber o panorama atual, é possível perceber a evolução, algo que se torna muito interessante quando pretendemos perceber a tendência de mercado

[Respondido por Hugo Cura]

Que página é esta que me aparece no Facebook?

Boa noite, Fiz um post com link no Facebook a apresentar um trabalho que fiz para um cliente. Ao clicar no link através da app do Facebook para telefone, o Facebook abre o browser da app e mostra uma página diferente da do link com publicidade a dizer que ganhei algo. O mesmo não acontece fora da app, e ao fim de abrir umas poucas de vezes, já fica tudo bem. Envio imagem em abaixo. Será problema da app do Facebook? Ou algum vírus? Já se depararam com esta situação? Obrigado pela vossa atenção. Cumprimentos, André Narciso

Resposta:

André,

Essa é, sem qualquer dúvida, uma situação anormal, mas com várias causas possíveis de a provocar.

Em primeiro lugar, recomendamos que não use o browser interno do Facebook. Desta forma poderá estar sujeito a qualquer problema que a rede social esteja a provocar.

A forma de o fazer é alterando o browser, segundo as instruções apresentadas neste artigo do Pplware.

Outra causa que pode estar a causar esse problema é uma situação anormal no DNS, que está a ser encaminhado para um site errado ou para um parqueamento.

Teste o endereço enviado no browser e tente perceber se eventualmente isso acontece fora do browser e do Facebook.

Por fim, e esta opção não é de descartar, verifique se o site que partilhou não tem efetivamente código escondido ou outro malware que o redirecione para a página que mostra.

[Respondido por Pedro Simões]

Como recebi um email de mim mesmo a ameaçar-me?

Olá boa tarde Recebi numa conta minha do sapo um e-mail que foi supostamente remetido pelo meu próprio e-mail e em que um suposto hacker me ameaça expor filmes íntimos obtidos pela minha câmera caso não faça um pagamento em bitcoins. O mail está em português correto e sem erros e o mail de envio e de recepção é o meu, geralmente nada disto me deixaria curioso mas de facto esta situação é nova. Em tudo o resto a situação é igual a tantas outras de Sextortion que já verifiquei terem ocorrido por relatos on-line mas esta está muito bem elaborada ao ponto de o e-mail ter origem, supostamente, no meu próprio e-mail. Saberão me dizer alguma coisa a este respeito? Sem outro assunto faço votos de uma Boas Festas à equipa e apresento os meus Melhores cumprimentos Pedro M. C. Diniz

Resposta:

Pedro,

Esse email que recebeu é uma técnica comum, chamada de Email Spoofing. Basicamente, devido a não ser necessária autenticação no envio utilizando SMTP, é então possível manipular alguns campos que compõem a mensagem, nomeadamente o remetente. E claro, essa manipulação pode levar a que o nosso endereço de email seja a própria origem.

No entanto, existe outra possibilidade, de o seu email possa estar a ser utilizado como meio para concretizar essas práticas. O que deve fazer, por precaução, é trocar a palavra-passe do email e garantir que está vedado a terceiros.

Tipicamente, esta técnica não é utilizada para emails de Sextortion. Pode apenas servir para tentar levar o destinatário a acreditar que a sua informação foi mesmo comprometida e, assim, ceder a responder à vontade do atacante.

[Respondido por Hugo Cura]

Como colocar o Windows 10 num modo dedicado ao software?

Boa tarde, Sou vosso leitor assíduo através da aba, Tecnologia, do Sapo. A questão que vos vou colocar é sobre windows, no meu caso, o 10. Tenho por ocupação de tempos livres fazer captação e mistura de instrumentos e vozes e posterior mistura. Para isso uso, para além dos microfones, etc, uma interface, uma DAW e o meu windows. Como sabido entre os aficionados do sistema operativo windows, este sistema não é muito bom com as tarefas do áudio, é instável e gere muito mal os recursos. Para além de os controladores por vezes serem atualizados com versões que não são as do fabricante. Então a minha pergunta é, eu posso ou há alguma forma de ter o PC dedicado só à tarefa de trabalhar com a DAW? Isto é, sem a meio de uma gravação ou qualquer trabalho de estúdio ele estar a actualizar, o Defender a trabalhar, as notificações a chegar… enfim. O que eu queria era poder de alguma forma desligar tudo e deixar o pc só com o trabalho de áudio, que por si só já exige muitos recursos e quando tudo o resto se lembra de também estar a fazer qualquer coisa o processador não dá conta de tudo e o áudio fica cheio de cortes, pois o pc não chega para tudo. É possível focar o PC só numa tarefa por um determinado tempo? Intel core i7 10ª geração e 16GB ram deveriam ser suficientes e não estão a ser. O PC é HP está tudo atualizado. Agradeço pela vossa atenção e por todo o vosso trabalho Pplware que na minha opinião é excelente. Obrigado José Orlando Alves

Resposta:

José,

Sim, é complicado por vezes estar a trabalhar e estar a ser sempre interrompido por notificações, por alertas ou mensagens de outros serviços ou apps dentro do Windows 10.

A Microsoft sabe disso e por essa razão preparou o seu sistema para ter um modo em que o utilizador se possa isolar.

Chama-se Auxiliar de concentração e permite isolar o utilizador do resto da Internet. Este é simples de configurar e de usar nos momentos certos. Veja no link abaixo como o fazer:

Outra solução que tem, e que pode usar em complemento, é simplesmente desligar a Internet, ficando ainda mais isolado do mundo.

Quanto aos processos de atualização e do antivírus, também estes podem ser controlados. Nos 2 artigos abaixo tem dicas para limitar os consumos de recursos desses 2 elementos:

De resto, recorde-se que pode e deve fechar as apps que não necessita e que não pode ter um sistema operativo a funcionar sem os seus processos de controlo e de gestão.

[Respondido por Pedro Simões]

Como tenho de volta a autenticação por imagem no Windows 10?

Boa tarde, tenho o meu PC bloqueado…. normalmente entro com gestos numa imagem e agora essa opção não aparece, quando digito a password aparece mensagem de password errada e não me lembro do pin de 4 algarismos…. Ou seja, sempre entrei com a imagem e agora essa opção desapareceu…que devo fazer? Agradeço a ajuda. Henrique Pinho

Resposta:

Henrique,

Esse problema parece estar identificado e tem algumas formas de ser solucionado. Algumas são mais simples e outras mais complexas, pelo que vamos abordar apenas as primeiras.

Em primeiro lugar, e é o mais importante, deve recuperar a passwords e o acesso à máquina. Para isso siga as instruções da própria Microsoft.

Depois, e já dentro do Windows 10, deve abrir as definições e aceder à opção Contas. Escolha o separador Opções de início de sessão.

Aqui dentro deverá verificar que na zona Gerir a forma de iniciar sessão no dispositivo está presente a opção Palavra-passe por imagem.

Caso esteja presente, deve repetir o processo de configuração para que ela surja na autenticação do Windows 10.

Caso não esteja, deverá desligar a opção abaixo: Exigir informações de início de sessão do Windows Hello para contas Microsoft.

De imediato a Palavra-passe por imagem deverá surgir. Dai em diante, deve novamente configurar esta autenticação.

[Respondido por Pedro Simões]

O Facebook do Android já tem dark mode?

Pplware, Tenho usado cada vez mais o Dark Mode no meu smartphone Android Huawei e noto que este é mesmo uma mais valia. No entanto, fico com alguns problemas porque nem todas as apps têm este modo presente, que tanta falta me faz. Li há algum tempo que o Facebook estava a implementar esta opção na sua app Android, mas até à data não a encontro para a ativar. A minha pergunta é, esses srs sempre avançaram com isso ou foi apenas uma ideia que não vingou? Obrigado pela resposta, Fernanda Martins

Resposta:

Fernanda,

O Dark Mode está a chegar aos sistemas operativos a um ritmo que nem sempre é o desejado. As marcas já perceberam a sua utilidade, mas demoram a implementar.

No que toca ao Facebook, este tem trazido este modo para as suas apps, uma a uma e com muitos testes e avaliações.

Depois de termos visto essa opção no WhatsApp, no Messenger e em outras, é hora do próprio serviço a ter presente.

Na verdade, isso já aconteceu e esta opção está já a ser trazida para os utilizadores do Android. Como pode ver no artigo abaixo, é simples de ativar:

Tal como muitas outras novidades, esta deverá chegar de forma faseada ao seu smartphone, pelo que poderá não estar já presente.

Caso não esteja, atualize a app e aguarde mais uns dias para que seja disponibilizada.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

