Dica: Ative e use o modo escuro no Facebook do seu smartphone

O modo escuro, ou dark mode, tem conquistado de forma completa os sistemas operativos. Esta forma escura de ter as interfaces têm ganhos já bem identificados a vários níveis, desde a bateria até à saúde dos utilizadores.

O Facebook tem apostado nesta novidade para as suas várias apps móveis dos seus muitos serviços. A mais recente a receber esta novidade foi a da própria rede social, que agora tem disponível para todos o modo escuro. Vejam como pode ativar e usar o modo escuro no Facebook do seu smartphone.

O modo escuro chegou ao Facebook

Mesmo com muitas críticas e mensagens de desagrado, o Facebook tem mudado as interfaces dos seus serviços. Com esta mudança chega também o modo escuro, que altera completamente as cores usadas e a forma como esta app é vista pelos utilizadores.

Depois de termos visto o modo escuto chegar ao WhatsApp e ao Instagram, é agora a vez de outra app receber este modo (Android|iOS). Falamos da própria app do Facebook, que está agora a receber esta novidade e a disponibilizar para todos os utilizadores.

Como ativar esta novidade no seu smartphone

Para a ativarem devem abrir o menu que está disponível na app, do lado direito desta. Aqui vão ter acesso a várias opções, desde grupos propostos até às várias contas associadas a esse utilizador. Devem descer e expandir a opção Definições e privacidade.

No meio desta lista que se vai abrir, vão encontrar uma nova opção, chamada Modo escuro. Devem escolher esta opção e assim vão ter acesso às novas opções que estão disponíveis para o modo escuro. É aqui que tudo pode ser mudado.

Utilizadores escolhem o que usar

Como se esperava, e tem sido visto noutras apps móveis e serviços, estas são 3 e estão acessíveis. Falamos do ativado, desativado e definições do sistema. Estas trazem, respetivamente, o modo escuro, o modo normal e o que o sistema operativo estiver a usar.

Assim que ativarem uma destas 3 opções, a app do Facebook adapta-se automaticamente e disponibiliza as cores do modo que foi escolhido. Assim, e se escolherem ativado, o modo escuro entra de imediato em utilização.

App fica completamente diferente

Como podem ver nas imagens acima, as cores são alteradas completamente, sendo, na sua maioria, invertidas. Não se limita a trocar o branco por preto, mas ajusta também os cinzentos e outras cores que estejam presentes.

Depois de apresentada há algum tempo, o modo escuro chega finalmente às apps móveis do Facebook. Está agora a ser disponibilizado, possivelmente de forma faseada e reduzida, para que todos possam usar sempre que precisarem.