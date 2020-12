Apesar de ser um serviço de streaming de música, o Spotify tem funcionalidades que o colocam num patamar acima e que os utilizadores querem usar. Falamos em muito mais que os podcasts e outras opções que estão presentes.

Algo que os utilizadores apreciam é a possibilidade de ler os MP3 que estão nos dispositivos, criando assim listas que combinam o que o streamig oferece com o que os utilizadores têm como seus. A novidade agora vem com a chegada desta funcionalidade ao Android.

Novidades sempre a chegar ao Spotify

O Spotif tem conseguido trazer ao seu serviço de streaming muitas novidades. Estas vão sendo aplicadas de forma gradual, mas focam-se principalmente nas versões móveis deste excelente serviço. São focadas em melhorar a utilização e assim sempre bem-vindas.

Por norma focam-se em várias áreas, com principal incidência na sua interface e na forma como pode ser usado. Recordamos assim a presença de Stories numa nova playlist e também a possibilidade de pesquisar por músicas pela letra.

Carregar música em MP3 do smartphone

Uma novidade foi agora descoberta pela já conhecida Jane Manchun Wong, que o revelou num Tweet, como é normal. Esta foi capaz de ativar uma funcionalidade presente no código, mas ainda não disponibilizada aos utilizadores Android, mesmo os de testes.

O que foi revelado foi a possibilidade de importar músicas, no formato MP3, diretamente do smartphone. Estas vão assim ser carregadas e disponibilizadas aos utilizadores, mesmo que não estejam presentes no Spotify.

Uma adição importante para o Android

Até agora, esta era uma funcionalidade limitada às versões desktop do Spotify. Assim, e do que é possível ver, tudo passará a estar também acessível no Android, com a mesma facilidade que é atualmente usado noutras plataformas.

Esta é mais uma melhoria que o Spotify traz para as suas apps móveis. Desta vez o alvo é o Android, com mais uma alteração importante. Os MP3 são ainda uma presença em muitos utilizadores e assim fica mais simples misturá-los com o resto da música que este serviço de streaming oferece.