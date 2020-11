Spotify já aderiu à mais recente moda! Agora tem Stories para as suas listas de músicas

Numa Internet cada vez mais igual, os serviços tendem a adaptar-se e dar aos utilizadores o que estes pedem, seguindo tendências. Assim, perpetua-se este cenário de semelhanças óbvias e que não inovam de forma alguma o que a rede mundial nos oferece.

A provar esta realidade está igualmente a mais recente novidade que o Spotify tem em teste. O serviço de streaming também já oferece aos utilizadores as tão conhecidas e pedidas Stories.

Uma novidade a caminho do Spotify

Ao longo dos anos o Spotify tem-se adaptado e dado aos utilizadores novidades importantes. Estas estão sempre no campo da música, mas melhoram de sobremaneira a oferta que este serviço tem para os seus utilizadores.

A mais recente novidade está ainda em testes, preparando-se para em breve ser uma realidade para todos os utilizadores. Falamos das Stories, que dão agora a possibilidade de receber mensagens dos artistas sobre as suas músicas.

Stories chegam às playlists

As Stories são conhecidas originalmente de outros serviços, mas têm gradualmente vindo a ser adaptadas por todos. Este movimento parece ser do agrado dos utilizadores, que cada vez mais as adaptam e as pedem como novidade nos serviços.

No caso do Spotify, parece ser um teste ainda muito limitado e que se reduz a uma única playlist. Está localizada nos Christmas Hits e tem presente um atalho bem visível para as Stories associadas. Ao clicar ali há mensagens dos artistas sobre o natal.

Mais do que música para os utilizadores

Não se sabe ao certo se esta será uma novidade para alargar ou se será limitada a esta lista e a esta época festiva que vamos atravessar em breve. Quem quiser testar a novidade só precisa de aceder a esta playlist num dispositivo móvel. A novidade deverá estar presente acima.

Com todo o interesse que as Stories têm tido, é normal que o Spotify tenha escolhido trazê-las para as suas playlists. Estas mensagens efémeras e de vida curta vão assim dar ainda mais a todos os que escolhem este serviço de streaming. É uma forma de darem ainda mais interesse e proximidade.