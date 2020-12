Quando decidiu remover o carregador e os Earbuds da caixa do iPhone 12, a Apple tinha uma ideia bem concreta no que toca ao ambiente. A marca queria diminuir a pegada ecológica deste equipamento e esta foi a forma encontrada.

O que a Apple não esperava era algumas contrariedades vindas de alguns países, onde as regras e as agências governamentais está contra. A marca reagiu agora com uma excelente novidade. A garantia do iPhone 12 não será certamente afetada se usar carregadores não oficiais.

Boa notícia para quem tem o iPhone 12

É no Brasil que a Apple está agora a enfrentar mais um problema com o iPhone 12. Este está associado à decisão de não incluir o carregador na caixa deste smartphone. Foi pedida uma justificação para esta decisão.

A resposta dada foi igual à que foi apresentada pela Apple na revelação deste smartphone. Tudo está associado à melhoria do ambiente e à redução da pegada ambiental. Esta justificação não foi aceite, mesmo sabendo que a maioria já tem um carregador.

Garantia oficial não será afetada

Tudo apontava para que a Apple fosse obrigada a ter de incluir este extra em cada novo iPhone 12 que fosse vendido. A verdade é que a empresa resolveu reagir a apresentou agora uma novidade, que poderá principalmente mudar esta situação em breve.

A Apple revelou, entretanto, que a garantia do iPhone 12 não será afetada se for usado um carregador não oficial. A única imposição é que este seja homologado pela entidade responsável nacional. No caso do Brasil, a entidade associada é a Anatel.

Basta usar um carregador homologado

Esta não era ainda uma informação que precisava de ser esclarecida, agora que o carregador está ausente do iPhone 12. A Apple assumia que os utilizadores iriam usar carregadores da sua marca, algo que não é totalmente real e possa ser garantido.

Apesar de ser uma questão focada no Brasil, esta informação da Apple é extensiva ao resto dos consumidores. Fica claro que a Apple irá suportar todo e qualquer problema que surja da utilização de um carregador de outra marca, desde que devidamente homologado.