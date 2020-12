Apesar de poderem parecer estranhos, os planos da Microsoft para o Windows 10 e para o Android cruzam-se. A gigante do software quer interligar estas duas plataformas e dar aos utilizadores uma experiência de utilização certamente integrada.

Por agora recorre à app O seu Telemóvel e é por ela que tudo é transmitido e conectado. Esta recebeu mais uma novidade, que a torna ainda mais interessante e ainda melhor de usar. Já temos acesso aos contactos que tem no Android.

Uma novidade entre o Android e o Windows 10

De forma muito ritmada a Microsoft tem conseguido dar ao Windows 10 uma integração única com o Android. Esta união permite que os utilizadores do sistema operativo da Google possam usar o seu smartphone sem terem quase de lhe mexer.

Todas as notificações, mensagens e até chamadas são entregues no Windows 10, de forma transparente e direta. Na continuação dos seus planos, a Microsoft tem, entretanto, mais uma novidade. Agora já é possível aceder aos contactos que estão no smartphone no desktop.

Microsoft está a avaliar esta melhoria no Insiders

Esta parece ser uma novidade que está ainda a ser testada e avaliada pelos Insiders. A Microsoft recorre a estes para experimentarem as novidades, detetando problemas que surjam e que possam trazer situações anormais.

Para usar a novidade devem ativar a sua presença, recorrendo às Definições desta app. Aqui dentro, na área Funcionalidades, encontram a nova opção Contactos, que devem ativar com o simples clicar no botão presente.

Os contactos estão assim acessíveis rapidamente

Dai em diante contam com uma nova área, Contactos, onde podem aceder a toda a informação da agenda telefónica que está no Android. Basta escolher um para verem o número de telefone e outros dados dessa ficha de contacto.

Esta novidade deve em breve ser lançada para todos e dar assim acesso a ainda mais funcionalidades destes sistemas. O Windows 10 está a abraçar o Android, trazendo-o para o seu núcleo, interligando-se como já fez com o Linux.