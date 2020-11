Microsoft quer trazer ainda mais apps do Android para o Windows 10

Desde que matou o Windows Mobile que a Microsoft olha para o Android como o seu sistema alternativo. Tem tentado trazer esta proposta da Google para dentro do Windows 10, com um sucesso relevante e que agrada a todos.

Agora, e do que foi possível saber, a Microsoft parece estar a preparar-se para trazer ainda mais do Android para dentro do Windows 10. Quer apps a correr diretamente, unindo de forma completa estes dois sistemas.

Microsoft quer mudar mais os seus sistemas

Há um novo rumor que circula na Internet e que dá conta da chegada para breve de muitas novidades para o Windows 10. Especula-se, com base em fontes fiáveis, que a Microsoft vai alterar de forma substancial o seu sistema já no próximo ano.

Muitas das novidades vão-se focar na interface deste sistema operativo e noutras áreas essenciais para os utilizadores. No entanto, há também uma nova vontade de se focar no que o Windows 10 consegue ter do Android. Esta será também uma área onde vai haver melhorias.

Apps Android a correr no desktop

Do que é avançado, a Microsoft irá tentar unir de forma total estes dois sistemas, trazendo para o Windows 10 o que conseguir do Android. Falamos em concreto das apps que estão no sistema da Google e que assim podem estar disponíveis.

Para o conseguir, a Microsoft teria de integrar no Windows 10 o Android Runtime, elemento essencial para as apps serem usadas. Esta não parece uma situação impossível, uma vez que isso foi já realizado com o WSL e com o kernel Linux.

Windows 10 fica mais preparado

A oferta atual neste campo está associada à app O seu Telefone e requer que a mesma corra no smartphone. A ideia da Microsoft é quebrar essa dependência e até dispensar o smartphone. As apps acabariam por correr nativamente no seu sistema.

É inequívoco o interesse da gigante do software no Android da Google. Esta foi a escolha (óbvia) para estar na base do Surface Duo e tem sido também uma aposta da empresa o que toca ao lançamento das suas apps nos sistemas móveis.