COVID-19 Crossroads: Site espetacular com números do vírus

As plataformas tecnológicas têm sido muito importantes no combate e ajuda à proteção do vírus. Os portugueses têm trabalhado bastante e há ideias e projetos simplesmente louváveis. No que diz respeito a números, é verdade que o próprio site do Ministério da Saúde dá boas informações mas… há outros mais completos!

Para quem gosta de acompanhar os números da COVID-19 em Portugal e no mundo tem de conhecer o site COVID-19 Crossroads.

O Crossroads nasceu com o intuito de ser uma ação solidária para com os estabelecimentos locais, demasiado afetados pelos efeitos devastadores que o SARS-CoV-2 está a ter na economia mundial. Este sub-projeto, o COVID 19 Portugal by crossroads, tem o objetivo de entregar informação precisa, simples, correta e de forma eficaz a cada cidadão. O projeto de informação Crossroads não está ligado a qualquer entidade pública ou privada, partindo exclusivamente de uma iniciativa individual.

O portal oferece informações muito bem apresentadas sobre Portugal e o mundo. É possível ver o número de casos confirmados, mortes e recuperados e uma análise comparativa de 30 países com o maior número de casos.

No site é também possível perceber o fator de crescimento da COVID-19 e estar a par da taxa de letalidade no nosso país. Tudo é apresentado na forma de gráficos interativos que facilitam toda a compreensão.

Podemos também ver a distribuição dos casos e a distribuição de casos e mortes, da COVID-19, pelas áreas de saúde.

Neste fantástico serviço podem ainda encontrar os casos por grupo etário e género assim como a distribuição dos óbitos. Mas há mais informação que podem consultar num único site. Parabéns aos autores, pois é um dos mais espetaculares a este nível.

COVID-19 Crossroads