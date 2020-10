Portugal voltou ao Estado de Calamidade. António Costa, primeiro-ministro de Portugal, revelou hoje 8 pontos que levam a mudanças para os próximos tempos. Uma das medidas anunciadas tem a ver com a instalação obrigatória da app STAYAWAY COVID por alguns grupos de cidadão.

Tal medida tem já gerado muita discussão e, a avançar, as multas poderão chegar aos 500 euros.

A app STAYAWAY COVID é uma das mais populares da atualidade em Portugal. Esta app, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. De seguida, informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço que alguém infetado com o novo coronavírus.

De acordo com a TSF, o diploma do Governo para uso obrigatório de máscara e da app StayAway Covid prevê que cidadãos em incumprimento tenham de pagar multa entre 100 e 500 euros. Fiscalização ficará a cargo da GNR e polícias. A discussão provável só acontecerá a 23 de outubro, em plenario.

O diploma refere ainda que o uso de máscara deve ser obrigatório para pessoas com mais de 10 anos para “acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pela Autoridade de Saúde Nacional se mostre impraticável” e a aplicação StayAway Covid nos telemóveis, “no contexto laboral ou equiparado, escolar e académico“, a “possuidores de equipamento que a permita“.

Quem não cumprir as multas são pesadas! Na prática, são as mesmas que já estavam regulamentadas no regime contraordenacional no âmbito da pandemia. Ou seja, para pessoas singulares, a coima vai de 100 a 500 euros, já para pessoas coletivas vai dos mil aos 5 mil euros.

