Knots Out – Massajador Portátil para estimulação muscular e relaxamento

O stress do dia a dia leva-nos a procurar formas de relaxar. Podemos ir correr, caminhar, ir ao ginásio, ir ao cinema ou podemos simplesmente relaxar em casa. Hoje em dia existem vários gadgets que nos ajudam a relaxar ao mesmo tempo que fazem uma estimulação ao nível muscular.

O gadget que apresentamos hoje é um massajador portátil para estimulação muscular e relaxamento. Vamos conhecer o Knots Out.

Procura um gadget que o ajude a relaxar? Hoje em dia existem vários, mas nada melhor que um massajador portátil para usar em qualquer lugar. Neste segmento, o Pplware testou recentemente o Knots Out da Prozis, um pequeno e ergonómico massajador que pode ser usado para relaxamento mas também para ajudar na recuperação dos músculos.

Knots Out da Prozis: Pequeno, poderoso e ergonómico

Este equipamento vem com uma bateria de 2200 mAh que garante uma autonomia na ordem das 4 horas. O tempo de carga é de 3 horas. Dentro da caixa vem o massajador Prozis, um cabo USB e o manual de utilização.

Este massajador da Prozis garante uma massagem terapêutica e pode ser usado nos braços, nas pernas, nas costas, pés, etc. O utilizador pode ajustar a intensidade (até 5 modos) de forma a garantir a melhor massagem/recuperação.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Knots Out com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).