NASA já tem sanita espacial e custou quase 20 milhões de euros

Em junho de 2020 informamos aqui que a NASA pagava 31 mil euros a quem construisse uma sanita espacial para ir à Lua. O objetivo passava pela construção de uma casa de banho compacta, capaz de funcionar em ambientes de microgravidade e de gravidade lunar.

De acordo com informação da própria agência espacial, a produção do equipamento custou 23 milhões de dólares (cerca de 19,5 milhões de euros).

Sanita é 65% mais pequena, tem metade do peso da sua antecessora

O Programa do Sistema de Aterragem Humano da NASA procurava uma sanita “de próxima geração” com menores dimensões. A Esta devia ser eficiente e capaz de funcionar quer na microgravidade, quer na gravidade lunar. A nova sanita da NASA pesa 45 quilos e mede 70 centímetros. A produção do equipamento custou 23 milhões de dólares (cerca de 19,5 milhões de euros), sendo a primeira sanita a ser enviada para a Estação Espacial Internacional em vários anos

De acordo com as informações, esta sanita é 65% mais pequena, tem metade do peso da sua antecessora e deve ser incluída nas cápsulas Orion, que se espera que cheguem à Lua nos próximos anos.

A astronauta Jessica Meir fazer um vídeo para esclarecer algumas dúvidas e curiosidades sobre a utilização de uma casa de banho no espaço.

Outra das curiosidades desta sanita é o facto de se adaptar melhor à utilização por parte das mulheres. A mulher irá fazer parte da próxima tripulação da SpaceX, que deverá partir a 31 de outubro.

A massa do equipamento é também menor e tem um sistema mais evoluído para tratamento da urina. Com este sistema, a urina passar a ser processada de forma mais segura pelos sistemas de reciclagem a bordo.

A última vez que a NASA encomendou uma sanita foi no início dos anos 90. Esse equipamento destinava-se a missões de apenas duas semanas. Atualmente as missões à Estação Espacial Internacional têm uma duração de cerca de meio ano.

