Os smartphones topo de gama são sempre os mais desejados, no entanto, os preços acabam por criar uma barreira à sua compra. É na gama média que muitos encontram então uma solução.

Com base nos resultados de benchmark da AnTuTu, estes são os melhores smartphones de gama média da atualidade.

A AnTuTu, todos os meses, divulga a sua lista dos smartphones mais potentes desse período nas várias gamas. Agora, com base nos dados do mercado chinês, é o momento de saber quais os modelos de gama média que apresentam melhor desempenho e que poderão, assim representar as melhores escolhas.

#10. Redmi K30 5G

O Redmi K30 5G equipado com um processador da Qualcoom, o Snapdragon 765G, surge em 10º lugar do ranking. Este smartphone vem equipado com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, apresentando uma pontuação média de 322867.

É importante referir que tem um ecrã IPS de 6,67 polegadas, tem NFC e jack de áudio de 3,5mm. Na traseira tem uma quatro câmaras, sendo a principal de 64 MP, e grava vídeo a 4K a 30 fps. Já a bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 30W.

#9. Vivo X30 5G

O Vivo X30 já tem ecrã superAMOLED de 6,44 e o seu processador é um Exynos 980 (8 nm). Equipado com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, ocupa o nono lugar da tabela com 326879 pontos.

Tal como o Redmi anterior, também a câmara principal deste Vivo é de 64 MP, no entanto, o módulo traseiro é composto apenas por mais duas câmaras. Na frente a câmara é de 32 MP. A bateria tem capacidade de 4350 mAh com tecnologia de carregamento rápido.

De destacar ainda o NFC, o sensor de impressões digitais no ecrã e o jack de áudio de 3,5mm.

#8. Vivo S6 5G

O Vivo S6 5G tem o mesmo processador que o modelo anterior, o Exynos 980 e a versão que ganha o oitavo lugar é também a de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã SuperAMOLED é de 6,44″, tem quatro câmaras na traseira, sendo a principal de 48MP, que grava a 4K a 30 fps. Na frente, a câmara é de 32 MP e surge em gota no ecrã.

Tem bateria de 4500 mAh com carregamento rápido a 18W, no entanto, não tem NFC.

#7. Oppo Reno 3 Pro 5G

Este Oppo apresenta-se com um processador Snapdragon 765G e com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, tal como os anteriores. O ecrã é de 6,5″ com tecnologia AMOLED e uma taxa de atualização de 90Hz.

Tem quatro câmaras na traseira, sendo a principal de 48MP. Na frente tem uma câmara dedicada a selfies, de 32 MP. A bateria é de 4025 mAh e carrega a 30W.

#6. Huawei nova 7 SE

O Huawei nova 7 SE surge em sexto lugar com um processador Kirin 820 5G (7nm), com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã é IPS de 6,5″. Tem quatro câmaras na traseira, sendo a principal de 64 MP. Na frente tem uma câmara de 16 MP. A bateria é de 4000 mAh e carrega a 40W, mas não tem NFC.

#5. Honor X10

O Honor X10 tem ecrã IPS de 6.63″ e o seu processador é um Kirin 820 5G. Equipado com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, ocupa o quinto lugar da tabela com 360460.

A câmara principal é de 40 MP, no entanto, o módulo traseiro é composto por 3 câmaras. Na frente a câmara é de 16 MP. A bateria tem capacidade de 4300 mAh com tecnologia de carregamento rápido. De destacar que não tem NFC.

#4. Honor 30S

O Honor 30S tem também o processador Kirin 820 5G e 8GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O seu ecrã é IPS de 6,5″ e na traseira tem 4 câmaras, sendo a principal de 64 GB. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 4000 mAh e carrega a 40W. Este smartphone conta com jack de áudio de 3,5mm.

#3. Huawei nova 7

O Huawei nova 7 surge em terceiro lugar com 385323 pontos, com o processador Kirin 985 5G, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. O ecrã é de 6,53″.

A câmara principal é de 64 MP, no entanto, o módulo traseiro é composto por 4 câmaras. Na frente a câmara é de 32 MP. A bateria tem capacidade de 4000 mAh com tecnologia de carregamento rápido. De destacar que tem NFC.

#2. Honor 30

O Honor 30 com ecrã de 6,53″ surge em segundo lugar. É equipado com o processador Kirin 985 5G e tem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

A sua câmara principal é de 40 MP e a câmara de selfies de 32 GB. Ambas gravam a 4K. Tem NFC, bateria de 4000 mAh mas não tem jack de áudio.

#1. Oppo Reno3

Finalmente, em primeiro lugar com o processador Dimensity 1000L de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com 403607 pontos. O seu ecrã é um AMOLED de 6,4″.

A sua câmara principal é de 64 MP e conta com o auxílio de mais 3. Já a frontal é de 32 MP. A bateria é de 4025 mAh e carrega a 30W. Também este vem com NFC e jack de áudio de 3,5mm.