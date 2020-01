Análise: Bose Frames – os óculos de sol que lhe dão música

O sol de Inverno tem-nos proporcionado dias fantásticos que convidam fortemente a passeios. Os óculos de sol são, certamente, o acessório que leva atrás e, nesta era da tecnologia é claro, o smartphone para umas boas fotos e os earbuds para ouvir música não faltam.

Então e se os próprios óculos de sol lhe derem música? Esta é a proposta da Bose, com os Bose Frames, que já tivemos oportunidade de testar. Conheça mais sobre esta peça de moda e tecnologia.

Bose Frames – os óculos de sol que dão música

Design

Os óculos de sol Bose Frames apresentam-se com um design bastante tradicional. A armação existe disponível em dois modelos uns mais arredondados, outros mais quadrados. O que muda essencialmente são as hastes que disponibilizam toda a tecnologia necessária para reprodução de som.

Os modelos em questão são os Alto e Rondo. O Alto, com armação quadrada, é semelhante aos óculos Wayfarer da Ray-Ban, enquanto o Rondo é mais redondo, menor e parece um pouco mais retro.

As armações só existem em preto, no entanto, as lentes podem ser de várias cores. Além disso, a sua substituição pode ser feita em casa, com grande facilidade.

Há que ter em consideração que os Bose Frames são um pouco robustos, podendo não se adaptar a qualquer rosto. Contudo, os Alto estão disponíveis em dois tamanhos (S/M ou M/L). Os Rondo, pelo seu formato, são mais femininos e só existem em S/M.

As lentes

A Bose fornece com os seus óculos alguns modelos de lentes extra, polarizadas ou não, dependendo das necessidades do utilizador. Segundo a marca, estas oferecem uma proteção aos raios UVA/UVB de 99%.

Devido ao investimento relativamente elevado dos óculos, as lentes podem ser facilmente substituídas. Para a sua remoção deverá ser exercida força no centro superior das lentes, de dentro para fora. Depois, para encaixar, é necessário colocá-las de fora para dentro.

No vídeo seguinte é dada uma explicação simples de como todo o processo deve ser feito.

A tecnologia

Os Bose Frames têm a sua tecnologia colocada nas hastes. Existem assim umas pequenas colunas, posicionadas mesmo na zona que assenta nas orelhas, um botão de controlo de ações e ainda um sensor que deteta quando os óculos são assentes na mesa, de forma a parar qualquer reprodução.

É evidente que ainda incluem Bluetooth para se ligarem ao smartphone, com recurso à app Bose Connect, disponível para Android e iOS. O sistema de carregamento encontra-se também posicionado na haste.

Bose Connect

Para que os óculos comuniquem com o smartphone, reproduzam música e sirvam ainda para atender chamadas, é necessário instalar no smartphone a aplicação Bose Connect.

Feito o emparelhamento entre os Bose Frames e o smartphone, são reveladas na app alguns parâmetros dos óculos, nomeadamente o nível de bateria e algumas configurações que poderão ser feitas de forma a personalizar ainda mais a sua utilização.

Homepage: Bose

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [Android]/ 4,8 [iOS] Estrelas

Os Bose Frames não são headphones!

Se está à espera de uma experiência semelhante à de uns headphones, esqueça! A experiência é completamente diferente. Este óculos têm uma pequenas colunas externas, logo a envolvência será algo semelhante à de uma qualquer coluna portátil, mas sem que os outros ouçam aquilo que está a ouvir. Claro que tal depende do volume de reprodução.

Os ruídos externos também não serão camuflados por qualquer sistema de cancelamento de ruído. Ainda assim, pessoas a conversar à sua volta, dificilmente o vão incomodar.

A qualidade de som reproduzida é incrivelmente boa. Na verdade, estamos a falar de um produto Bose, logo esperava-se algo de qualidade superior, no entanto, ainda assim superou as expectativas. É possível ter um som em stereo bastante realista, os graves e agudos não são exagerados.

Para quem tem dificuldade em utilizar auscultadores, devido a alguma sensibilidade nos ouvidos ou orelhas, este produto também poderá servir como opção.

Foi-se o sol… então e a música?

Sem sol, dificilmente andamos com óculos de sol colocados. Então nestes dias em que tanto há um sol radiante, como a seguir vem uma nuvem negra, a experiência poderia ficar prejudicada. No entanto, também muitos de nós tem o hábito de colocar os óculos na cabeça… ou seja, pode continuar-se a ouvir música com a mesma qualidade, mesmo quando não há sol.

Neste caso, o som acaba por diminuir um pouco a intensidade, mas basta ajustar com recurso ao smartphone.

Óculos que controlam a música

O botão que existe na haste direita permite controlar algumas ações. Por exemplo, para ligar os óculos, iniciar/parar reprodução de música e atender chamadas é através de um clique. Com dois cliques avança na música e com três cliques volta para a música anterior.

Para desligar os óculos o processo é tão simples como tirá-los e colocá-los de cabeça para baixo numa qualquer superfície.

Autonomia

Para ter os óculos a reproduzir música é necessário carregar a sua bateria. São cerca de 2 horas a carregar para algumas horas de som… na verdade, são cerca de 3 a 4 horas de vida útil.

Não é muito, é certo, mas é semelhante à maioria dos earbuds disponíveis hoje no mercado.

Veredicto

Os Bose Frames são um produto distinto que se podem encontrar já em várias lojas nacionais pelo preço de 229,99 €. Além de óculos de sol, construídos com materiais de qualidade, são ainda uma peça de tecnologia bastante interessante.

A facilidade de utilização e a própria qualidade de reprodução de som são características muito positivas. Ainda assim, o design carecia de mais atenção, principalmente ao nível das hastes que são um pouco robustas. Talvez numa próxima versão.

O Pplware agradece à Bose o apoio e disponibilização do equipamento para análise.