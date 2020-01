Router FiberGateway MEO: Como definir um horário de acesso à Internet?

Cliente MEO? Tem uma FiberGateway? Então este artigo é para si! Os routers atualmente fornecidos pelas operadores nacionais disponibilizam um conjunto de funcionalidades que podemos ativar. Sabia, por exemplo, que a FiberGateway da MEO permite que defina o acesso à Internet para um determinado dispositivo de acordo com um horário definido?

Saiba como pode ativar e criar regras de controlo parental na FiberGateway da MEO.

Imagine, por exemplo, que pretende que alguém lá em casa só tenha acesso à Internet (via smartphone, tablet, PC, etc) num determinado período do dia.

Existem várias soluções para definir tal “restrição”, mas, na generalidade, grande parte delas são complexas de implementar. Com a FiberGateway da MEO o processo é bastante simples.

Como configurar o Controlo Parental na FiberGateway

O controlo parental consiste em definir e configurar um conjunto de acessos IP, só possível com determinado perfil de utilizador. É assim possível inibir o acesso a determinados sites da Internet, a dispositivos ligados na rede local.

Nas opções de segurança é possível configurar um conjunto de regras de permitem/inibem o acesso de um determinado dispositivo à WAN. Estas regras identificam o dispositivo pelo seu endereço físico (MAC) e definem o calendário de autorização/inibição.

Para tal aceda a Segurança > Configurações e carregue em criar regra parental

Em seguida indique:

Nome para a regra

Dispositivo ao qual vai aplicar a regra

Endereço Mac (obtido automaticamente)

Intervalo de tempo bloqueado

Hora de início

Hora de término

Se tudo estivar OK, carreguem em criar. A regra irá aparecer na secção do Controlo Parental e passará a estar ativa. Caso pretendam remover basta carregar no botão de “caixote do lixo”.

Esta funcionalidade é interessante na medida em que nos permite definir regras de acesso à internet tendo em conta um horário. Experimentem e não se esqueçam de mudar a password de acesso ao equipamento da MEO.

Leia também…