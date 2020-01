O mundo há dias foi surpreendido com a ToTok, uma app de comunicação que aparentemente efetua espionagem para os Emirados Árabes Unidos. Não obstante disso, a Google permitiu que esta aplicação entrasse novamente na sua Play Store.

Tal decisão acaba por surpreender, tendo em conta as suspeitas perante esta aplicação. Estará a segurança e privacidade dos utilizadores em risco?

O ToTok – não confundir com a rede social chinesa TikTok – esteve na ordem do dia. Dias antes do Natal, uma reportagem do The New York Times deu a conhecer as ações sombrias deste serviço de comunicação.

Segundo a publicação norte-americana, a app disponível em Android e iOS “tentava rastrear todas as conversas, movimentos, relacionamentos, compromissos, sons e imagens daqueles que os instalam nos seus smartphones”. Ou seja, estamos perante um caso de alegada espionagem, tendo sido adiantado estar relacionada com o governo dos Emirados Árabes Unidos.

Ainda antes desta reportagem, as suspeitas já haviam sido levantadas junto dos reguladores e a aplicação foi retirada da loja de aplicação da Google, a Play Store. Tal ocorreu também na App Store da Apple.

ToTok volta à Play Store e levanta preocupações

No entanto, e de forma surpreendente, a app voltou a estar disponível para todos! A Google recusou-se a responder ao sucedido, mas é provável que a tenha retirado da Play Store de modo a averiguar, sem comprometer os utilizadores, a integridade e legalidade da app do ToTok.

Não obstante, dado que não encontrou qualquer violação aos termos impostos pela empresa para as aplicações presente na sua loja, esta foi submetida de novo na Google Play Store.

Estes desenvolvimentos vão ao encontro das intenções do ToTok, que num comunicado afirmou estar inocente e que esperava regressar em breve a todas as plataformas. A sua chegada à Google Play Store foi agora restabelecida, sendo que a App Store ainda não contém a app.

Google baniu câmaras da Xiaomi do seu Assistente por razões de segurança