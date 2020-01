Games with Gold – Janeiro de 2020

Da fusão de dois dos universos mais ricos do universo do entretenimento (Star Wars com LEGO) resultou este LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.

O jogo segue os eventos da trilogia original, o que é o mesmo que dizer, dos filmes Star Wars, The Empire Strikes Back e Return of the Jedi e onde o jogador poderá encontrar as personagens mais marcantes deste rico universo, tais como: Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, R2-D2, Darth Vader… entre muitos mais.

Um jogo imperdível para quem for apaixonado por LEGO e, acima de tudo, pelo universo Star Wars, a partir de dia 16 de janeiro.