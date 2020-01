iPhone com falta de espaço? Remova cópia de segurança

O ecossistema Apple funciona muito bem! Através do serviço de armazenamento na Cloud, o iCloud, o utilizador pode aceder à sua informação a partir dos mais diversos dispositivos Apple.

Além disso, a partir de qualquer dispositivo é possível gerir as cópias de segurança. Saiba como remover uma cópia de segurança a partir do iPhone.

Pode libertar espaço de armazenamento do iCloud, apagando a cópia de segurança completa do iCloud correspondente a um dispositivo iOS ou iPadOS, como, por exemplo, um dispositivo do qual já não seja proprietário.

O armazenamento na nuvem da Apple pode ser usado para guardar o mais diverso tipo de informações. Fotos, vídeos, mensagens… tudo pode ser mantido no iCloud. No entanto, o utilizador pode ajudar a gerir o espaço do seu dispositivo e apagar alguns backups que tenham sido realizados.

iPhone: Como apagar backups do iCloud

Sendo o iOS um sistema operativo móvel muito intuitivo, facilmente o utilizador pode realizar este tipo de operações. Para tal basta ir a Definições e selecionar o seu perfil. Em seguida escolha a opção iCloud.

O próximo passo é escolher a opção Gerir Armazenamento. Depois selecione Cópias de Segurança.

Aí dentro encontrará os backups mantidos nesse iPhone. Para apagar, basta selecionar e depois escolher a opção Apagar Cópia de Segurança.

ADVERTÊNCIA: Se apagar a cópia de segurança do iCloud do seu dispositivo iOS ou iPadOS, o iCloud deixa automaticamente de efetuar cópias de segurança do dispositivo.

Em vez de efetuar cópias de segurança do seu dispositivo iOS ou iPadOS para o iCloud, pode efetuar cópias de segurança do dispositivo através do computador. Consulte o artigo do Suporte Apple Acerca das cópias de segurança para dispositivos iOS.

