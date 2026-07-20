Apple lança o iOS 27 beta 4 com melhorias para a nova Siri AI

A Apple disponibilizou hoje a quarta versão beta do iOS 27 para programadores, dando continuidade ao ciclo de testes do novo sistema operativo do iPhone. Esta versão surge uma semana após a chegada da primeira beta pública e deverá servir de base para o iOS 27 Public Beta 2, cuja disponibilização é esperada nos próximos dias.

Nova beta já pode ser instalada

O iOS 27 beta 4 pode ser descarregado diretamente através da aplicação Definições, em Geral > Atualização de Software > Atualizações Beta, para todos os utilizadores inscritos no Apple Developer Program.

A versão final continua prevista para o outono, acompanhando o lançamento da próxima geração do iPhone.

Como acontece em todas as versões de desenvolvimento, esta beta poderá ainda apresentar erros, incompatibilidades com aplicações e um consumo de bateria superior ao habitual, pelo que não é recomendada para equipamentos utilizados diariamente.

Siri AI continua a ser a grande aposta

A principal novidade do iOS 27 continua a ser a profunda renovação da Siri, agora baseada na nova geração do Apple Intelligence e nos Foundation Models desenvolvidos pela Apple. E infelizmente ainda não está acessível na UE.!

Com esta evolução, a Siri passa a compreender melhor o contexto das conversas, mantém informação pessoal relevante, interpreta o conteúdo apresentado no ecrã e executa ações mais complexas entre aplicações, aproximando-se da experiência oferecida pelos mais recentes assistentes baseados em inteligência artificial.

A Apple introduziu ainda:

Nova interface visual da Siri integrada na Dynamic Island;

Aplicação dedicada da Siri para consultar conversas anteriores;

Integração da Visual Intelligence com a aplicação Câmara;

Melhorias na utilização da Câmara através de inteligência artificial.

Mais desempenho e pequenas melhorias

Além das novidades relacionadas com a IA, o iOS 27 continua a receber otimizações de desempenho e várias melhorias de utilização.

Entre elas destacam-se:

Arranque mais rápido das aplicações;

Melhor desempenho da aplicação Fotografias;

Abertura mais rápida da Câmara, incluindo em Modo de Pouca Energia;

Transferências AirDrop mais eficientes;

Transição mais rápida entre Wi-Fi e rede móvel;

Ajustes ao design Liquid Glass, incluindo um novo controlo para definir o nível de transparência da interface.

Também foram introduzidas melhorias na aplicação Mensagens, FaceTime, AirPods, Apple Pay, Fotografias e nos processos de recuperação do sistema, bem como novas opções para criação de fundos com recurso à inteligência artificial.

Ainda há novidades por descobrir

Como é habitual nas versões beta, algumas alterações só começam a ser identificadas pelos programadores e utilizadores após algumas horas de utilização. Por isso, é provável que o iOS 27 beta 4 esconda outras pequenas novidades que a Apple não detalhou no momento da disponibilização.

A empresa deverá lançar a segunda beta pública do iOS 27 durante a próxima semana, mantendo o calendário habitual até à chegada da versão estável prevista para o outono.