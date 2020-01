Dobrável, duplo ou simplesmente com uma capa que aumenta a visibilidade do seu smartphone. A imaginação não esmorece e os criadores da case ou estojo castAway trazem um conceito inovador ao mercado dos smartphones. Conforme iremos ter possibilidade de ver, a ideia, ainda em crowdfunding, é oferecer um segundo ecrã a qualquer smartphone que tenha no seu bolso.

O produto tem por trás um conceito simples: ser capa de proteção e ecrã de expansão. Vamos ver como funciona este produto que apareceu na CES 2020.

Adicionar um segundo ecrã ao iPhone e ao Android? Sim é possível

castAway é uma case (ou capa protetora) concebida para adicionar um ecrã extra ao seu smartphone. Como resultado, o utilizador irá beneficiar de uma grande variedade de novas funcionalidades. O estojo castAway permite abrir várias aplicações ao mesmo tempo, copiar/colar e ter acesso aos ficheiros e fotos de qualquer ecrã.

Conforme referem os criadores, um segundo ecrã ainda é tido como um luxo. Apesar de já haver vários smartphones com esta opção, ainda exige alguns malabarismos necessários. Tal como já o fazemos com regularidade no nosso PC, em que temos um ecrã principal e um outro auxiliar, a aposta é trazer para o smartphone essa filosofia de trabalho.

Assim, com esta ideia já em formato de produto funcional, o utilizador passará a ter um monitor que lhe irá permitir um maior fluxo de trabalho e características de multitarefas… sim, tudo a partir do smartphone.

O estojo castAway, apresenta-se como um fantástico novo acessório que adiciona um segundo ecrã ultrafino ao seu smartphone favorito. O segundo monitor é um poderoso tablet baseado no Chromium que lhe dá uma grande liberdade enquanto está em movimento.

As características do castAway incluem:

A caixa castAway liga-se a qualquer telefone iOS ou Android e continua a funcionar mesmo quando destacado do seu smartphone.

Possui uma opção de inicialização dupla que permite transformá-lo rapidamente num teclado maior, trackpad ou comando de jogo para o seu telefone.

Está totalmente equipado com um ecrã de toque capacitivo em alta resolução, WiFi, Bluetooth, câmaras frontal e traseira e conetor de áudio.

O slot SD integrado permite que o utilizador expanda o armazenamento e descarregue fotos do seu telefone.

A bateria integrada pode fazer dupla função e ser usada para impulsionar o seu smartphone.

Experiência industrial permitiu criar a case castAway

Criada por Ken Mages, um veterano de 40 anos da indústria eletrónica, a case castAway é uma extensão do ecrã. Nesse sentido, o criador trouxe um designer de produtos qualificado. O produto tem a mão de um antigo diretor de design industrial da Dell, juntamente com dois antigos executivos da Microsoft e da Intel. Juntos criaram este fantástico dispositivo.

O design do castAway utiliza uma engenhosa dobradiça magnética universal com patente solicitada. A parte mágica da dobradiça está do lado do segundo ecrã do tablet. Assim, quando o tablet for destacado do seu smartphone, o telefone terá o aspeto e a sensação que teria em qualquer outro estojo de proteção topo de gama.

O design da dobradiça também simplifica a tarefa de suportar a miríade de smartphones. O lado do smartphone do estojo há ajuste personalizado para cada tipo de modelo principal. Dito isto, há muitos telefones únicos (de menor volume) para os quais a empresa pretende dar resposta com uma estrutura universal.

O estojo castAway estará disponível em 3 tamanhos de modelo:

um/S com ecrã de 5,8″ para smartphones com ecrã de tamanho semelhante

um/L com ecrã de 6,3″ para smartphones com ecrã de tamanho semelhante

um/XL com ecrã de 6,9″ para smartphones com ecrã de tamanho semelhante

Conforme foi referido, este produto ainda se encontra a arrecadar financiamento no site de crowdfunding Indiegogo. Preços e disponibilidade estão