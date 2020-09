Aprenda a instalar facilmente o Discord no Ubuntu Linux

É uma das plataformas do momento e funcionalida ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Hoje vamos aprender como instalar facilmente o Discord no Ubuntu Linux.

A primeira questão que se coloca é o porquê de instalar o Discord. Basicamente porque é uma plataforma gratuita e boa.

Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa. O utilizador pode descobrir comunidades já criadas que vão desde comunidades associadas aos jogos, como música, comunidades para aprender, etc. Com o Discord os utilizadores podem criar os seus próprios servidores, que estarão disponíveis apenas por convite, podendo esse canal ser dividido em sala de conversação.

Com instalar o Discord no Ubuntu Linux?

A instalação do Discord no Ubuntu Linux e em distribuições derivadas é muito simples. De referir também que há clientes para Android, iOS, macOS, Windows e até através de um simples browser.

A instalação no Ubuntu Linux pode ser feita via interface gráfica ou via linha de comandos. Através da interface gráfica basta aceder ao site do Discord ou então obter a app snap aqui. Se fora através da linha de comandos, basta que abra o terminal e executa as seguintes instruções:

wget https: // dl.discordapp.net / apps / linux / 0.0.12 / discord-0.0.12.deb sudo apt install . / discord-0.0.12.deb wget https://dl.discordapp.net/apps/linux/0.0.12/discord-0.0.12.deb sudo apt install ./discord-0.0.12.deb

Depois basta ir à Dash para proceder à execução da aplicação.

Para quem procura por plataformas digitais para conversação o que não faltam por aí são soluções muito interessantes. Temos o Facebook Messenger, hangouts, Skype, WhatsApp, etc, etc. Esta plataforma que apresentamos hoje é algo diferente, mais poderoso e com maior controlo. Explorem.

