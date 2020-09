Novos APUs AMD Ryzen Rembrandt poderão ser desenvolvidos em 6 nm

De acordo com algumas informações, a AMD poderá desenvolver os seus novos APUs Ryzen Rembrandt num processo de 6 nanómetros (nm). A confirmar-se, esta mudança poderá assim trazer novas oportunidades à fabricante, uma vez que esta se mantém no fabrico de 7 nm.

Para além disso, segundo o que foi divulgado pelos rumores, estes APUs (CPU com GPU integrado) já trarão os CPUs Zen 3 e GPUs RDNA 2 da próxima geração.

Estamos a assistir a uma verdadeira corrida das fabricantes para conseguir os componentes mais eficientes, mas também mais compactos.

Enquanto que muitas marcas ainda estão no processo de 7 nm, a TSMC, que é a maior fabricante de semicondutores de Taiwan, já está na fase de desenvolvimento de chips a 5 nm. Que, aliás, irão integrar nos novos iPhones 12 da Apple, entre outros equipamentos.

Mas a mesma fabricante tem ainda projetos para uma tecnologia ainda mais surpreendente, que engloba o fabrico num processo de apenas 3 nanómetros!

APUs Ryzen Rembrandt da AMD podem ser desenvolvidos em 6 nm

A AMD é uma das maiores fabricantes de componentes do mundo, e recentemente revelou o design da sua placa gráfica RX 6000.

Mas agora alguns rumores indicam que a empresa irá desenvolver os seus novos APUs Ryzen Rembrandt num processo de 6 nm. Para quem não sabe, APU é a designação dada a chips que integram os processadores (CPU) e as placas gráficas (GPU). As siglas significam Accelerated Processing Unit, ou Unidade de Processamento Acelerado.

Estas informações foram divulgadas pelos utilizadores do Twitter @MebiuW e @harukaze5719. Os leaks revelam ainda que os novos APUs trazem núcleos de CPUs ZEN 3 e GPUs RDNA 2 da próxima geração. Para além disso deverão ter suporte para memória DDR-5200.

A confirmarem-se estas informações, então a AMD estará prestes a migrar da produção de 7 nm para uma litografia de 6 nm. Esta mudança poderá, assim, trazer novas oportunidades de negócio à fabricante norte-americana. Para além de que colocaria a empresa à frente de outras como a concorrente Intel, que ainda se mantém nos 7 nm e 10 nm.

Ainda de acordo com as informações, os novos chips da gama Ryzen Rembrandt vão conseguir níveis de consumo de energia melhorados, em comparação com os chips de 7 nm. Estas e outras otimizações podem promover um melhor desempenho no geral, tornando estes componentes ainda mais eficientes.

Os novos APUs devem ser apresentados no final de 2021 ou início de 2022. No entanto ainda nada foi confirmado oficialmente pela AMD.