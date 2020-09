Edição física especial de A Total War Saga: Troy anunciada

Numa notícia que agradará certamente a todos os jogadores apaixonados pela saga Total War, a SEGA revelou o lançamento de uma edição especial em formato físico, de A Total War Saga: Troy.

É, sem dúvida, uma das mais importantes séries de estratégia de todos os tempos e este lançamento está intimamente relacionado com o sucesso deste jogo por alturas do seu lançamento.

A História

A Total War Saga: Troy é, como o nome indica, um jogo de estratégia baseado no lendário conflito que envolveu aquela Cidade-Estado contra os reinos Micénicos (antiga Grécia). A guerra de Troia durou cerca de 20 anos e levou inclusive ao cerco da cidade pelas tropas gregas.

Trata-se de um conflito que ao longo dos tempos tem marcado a nossa imaginação de forma empolgante e apaixonada. Havendo poucos registos do conflito, foram criados muitos heróis míticos no seu redor que fazem parte da mitologia grega. Páris, Hector, Aquiles, Ajax, … são nomes de alguns que participaram no conflito.

Tamanha riqueza levou inclusive a que já tivessem sido desenvolvidos muitos filmes e jogos sobre o lendário conflito.

O jogo, seguido o ADN dos restantes títulos da série Total War, combina uma jogabilidade estratégica de alto nível, com a adrenalina dos combates no terreno e em tempo real. Essa fusão de géneros, foi desde o primeiro Total War, a chave do sucesso para a série, que chegou até aos dias de hoje como uma das mais importantes.

Em Troy, o jogador pode defender os interesses de cada uma das fações em conflito e ter acesso assim aos míticos heróis que cada uma conseguiu recrutar.

Edição Física

Segundo o que a SEGA revelou recentemente, A Total War Saga: Troy vai receber também uma edição física especial.

A SEGA revelou ainda os números que Total War Saga: Troy teve após o seu lançamento em agosto. Segundo números facultados pela SEGA, mais de 7,5 milhões de jogadores adquiriram jogo nas primeiras 24 horas, pós-lançamento.

Para celebrar estes números, a SEGA vai lançar em novembro uma edição limitada que vai conter o DLC Amazonas, assim como novas Missões Épicas, novas unidades de cavalaria, …

A edição física de A Total War Saga: Troy chega a 5 de novembro.