Apple Watch Series 3 com problemas depois de receberem o watchOS 7

A Apple lançou há alguns dias o watchOS 7 com várias novidades. Entre elas destacam-se os novos mostradores, rastreio do sono, deteção automática de lavagem de mãos, configuração de família entre outras boas funcionalidades. Contudo, algumas não chegaram ao Apple Watch 3 e as que chegaram estão a causar problemas. Conforme tem sido reportado, alguns utilizadores com a terceira versão do smartwatch da Apple, desde a instalação do watchOS 7, têm problemas do tipo reinicializações aleatórias, desempenho mais lento, maior consumo de energia e outros bugs irritantes.

Supostamente, esta versão deveria trazer melhores desempenhos até às versões mais antigas. Apesar de a empresa de Cupertino ter já lançado a versão 7.0.1 do watchOS, ainda não está tudo corrigido.

Apple Watch Series 3 com bugs no watchOS 7

Nos fóruns de suporte da Apple, há um tópico dedicado aos proprietários do Apple Watch Series 3. Nele, muitos utilizadores têm expressado frustração com o desempenho do dispositivo desde a instalação do watchOS 7. Uma das reclamações mais comuns parece ser a de que o Apple Watch Series 3 está a reiniciar aleatoriamente várias vezes por dia com o novo sistema operativo instalado.

Além do reiniciar aleatório, o relógio abre apps, como a app Atividade, sem dados, tudo em branco sem qualquer informação. Outros erros, como o ficar bloqueado e reiniciar passado algum tempo, também é uma das queixas. Outros referiram que notaram um consumo de energia muito elevado que obrigava a carregar o smartwatch com maior frequência do que com o watchOS 6.

Conforme é sabido, embora tenha sido questionado por alguns utilizadores, não é possível fazer o downgrade para uma versão anterior ao watchOS 7. Assim, quem tem o Apple Watch Series 3 já na versão watchOS 7, já não pode retirar e voltar à versão watchOS 6.

A Apple sabe que precisa afinar algumas coisas e esta semana que passou lançou o watchOS 7.0.1. Ao que tudo indica, esta atualização não resolveu os bugs nesta versão do relógio.

Será que o Apple Watch Series 3 não vai ficar a funcionar bem com o watchOS 7?

A Apple ainda tem este modelo à venda. Logo, não é normal a empresa vender um produto dentro da linha com problemas de desempenho. Portanto, o mais que poderá acontecer é já na próxima semana a Apple lançar uma nova correção para eliminar os problemas.

Já lhe aconteceu alguns destes bugs? Tem outros problemas que apareceram com o novo sistema operativo?

