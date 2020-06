Análise: Roborock S5 Max – O robô aspirador que também passa o pano em mapas diferentes

A limpeza de uma casa requer algumas tarefas rotineiras e limpar o chão é uma delas. Há sempre pó, migalhas, cabelos ou pelos dos animais para limpar… todos os dias. Agora que está em casa parece que essa pequena sujidade até aumentou. Mas um robô aspirador pode dar uma ajuda essencial. Sentado no sofá ou na cadeira do escritório enquanto trabalha, basta pegar no smartphone e dar ordem para começar a limpeza.

No Pplware voltámos a limpar a casa um robô aspirador e temos para lhe apresentar em pormenor o Roborock S5 Max.

A procura por robôs aspiradores continua a aumentar. Há cada vez mais gente a querer automatizar as tarefas domésticas e a limpeza do chão já pode ser feita diariamente e sem esforço.

Existe uma grande diversidade de modelos e preços para todas as carteiras. A relação entre qualidade e preço é sempre um fator importante a considerar e é por isso que aqui já testámos dos mais variados tipos e das mais variadas marcas.

Do ecossistema Xiaomi hoje trazemos o Roborock S5 Max que além de aspiração ainda faz limpeza com água. Todo o seu controlo é feio via app, incluindo a potência com que aspira a casa e a quantidade de água que é utilizada a cada passagem.

Roborock S5 Max em ação

Dentro da caixa

O aspirador Roborock S5 Max faz-se acompanhar dos acessórios essenciais ao seu funcionamento: a base de carregamento, uma superfície em plástico para acoplar à base, para não danificar o piso, caso o pano esteja molhado, um pano e o depósito de água. O filtro e a escova rotativa, já vêm colocados no aspirador.

O Design do Roborock S5 Max

O Roborock S5 Max tem um design muito semelhante aos mais tradicionais robôs aspiradores. É redondo, com vassoura giratória, amortecedor frontal, sensores a laser no topo, depósito de lixo, sensores anti-choque e anti-queda…

Neste caso em particular tem um acabamento brilhante no topo e mate na zona do sensor. Está disponível em preto e em branco, adaptando-se assim também a decoração da sua casa, já que é um equipamento que vai ficar visível na divisão da base.

Como dimensões tem 353 x 350 x 96,5 mm e pesa 3,5 kg. Em cima tem os sensores a laser para fazer o mapeamento da área e os vários botões de controlo. Tem ainda a tampa que dá acesso ao depósito, à luz indicadora de Wi-Fi e ao botão de reset. Nesta zona ainda existe um acessório para ajudar na limpeza do aspirador.

Na frente incluiu um para-choques com sensor de localização da base de carregamento. Na lateral, por sua vez, existe um sensor de parede e em baixo os vários sensores anti-queda. Há ainda o depósito de água, ao qual se acopla a mopa.

Em baixo existe ainda a escova rotativa principal, a vassoura lateral em borracha, a roda omnidirecional e as rodas principais capazes de subir até dois centímetros. É uma característica criada com o intuito de atravessar pequenos desníveis e carpetes.

Os sensores e o mapeamento

O mapeamento da casa é feito logo na primeira aspiração, em simultâneo. Esta é uma característica comum a vários modelos até mesmo de outras marcas o que, de certa forma, acaba por ser mais eficiente.

Quanto ao mapeamento é feito de forma correta, no entanto, depois na app, poderá ser necessário ajustar algumas divisões que não ficaram bem definida. Além disso, o utilizador pode guardar até 4 mapas, o que é ótimo para quem tem mais do que um piso.

Paredes e obstáculos são reconhecidos corretamente, não havendo embates desnecessários no decorrer da limpeza. Além disso, os sensores anti-queda também não revelaram nenhuma falha.

Roborock – a aplicação móvel

O aspirador é controlado totalmente pela aplicação móvel Roborock, disponível para Android e iOS gratuitamente. Assim, permite fazer todo o controlo à distância, mesmo fora de casa, já que o aspirador se encontra ligado à rede Wi-Fi de casa.

Além de mandar aspirar, parar, voltar à base, é possível definir áreas de aspiração localizada, fazer agendamentos e consultar informação do histórico de limpezas e ainda permite ativar outras funcionalidades.

Uma delas é a deteção inteligente de tapetes, aumentando a potência de sucção. É algo que funciona realmente na perfeição. No entanto, há que ter em atenção que quando está a utilizar o depósito de água, deverá criar limites sobre os tapetes, uma vez que a deteção não impeça o robô de o subir. A água, nalguns casos poderá danificar o tapete.

Outra é o modo de gravação de mapa que permite guardar até 4 mapas. Ou seja, para quem tem mais do que um piso na casa, é possível ter o aspirador adaptado a cada um deles.

A utilização do pano de limpeza agora permite controlar a água dispensada, por divisão. O poder de sucção do aspirador também pode ser ajustado via app.

A aspiração e limpeza

O Roborock S5 Max faz uma aspiração bastante eficiente e a possibilidade de ajustar o poder de sucção é muito vantajosa. A limpeza com água é apenas superficial, mesmo com o ajuste de água. Ainda assim, para o dia-a-dia é mais do que suficiente para manter a casa limpa. No final da lavagem do chão com o pano, basta retirá-lo e colocar a lavar na máquina da roupa.

Além disso, tanto o dispensar de água como o poder de sucção poderão ser ajustados por divisão. Algo que, até então ainda não tinha visto em nenhum aspirador.

O percurso feito pelo aspirador é classificado como mais eficiente, uma vez que tende a percorrer o maior espaço em linha reta, depois de já ter feito todo o percurso à volta da área a aspirar. A maioria dos aspiradores faz uma limpeza dentro do mesmo género, mas em todas as divisões segue a mesma orientação de limpeza.

Autonomia

A autonomia é sempre um aspeto importante e, neste caso, muito positivo. Este robô permite aspirar uma área de cerca 140 m² com um ciclo de bateria, com a potência de sucção no máximo. No nível médio, poderá atingir até 210 m², o que é bastante.

Ainda assim, caso a limpeza não fique concluída, o Roborock S5 Max volta à base, carrega e recomeça o seu trabalho até que o conclua.

Veredicto

O Roborock S5 Max surge como uma opção viável dentro do que são os melhores robôs aspiradores do mercado. Além de uma aspiração eficiente de chão, tapetes e carpetes, ainda garante uma limpeza do chão através da sua mopa.

O mapeamento recebe também nota positiva e a app oferece grande possibilidade de ajustes. A destacar há o ajuste do dispensar de água e poder de sucção por divisão e ainda a possibilidade de gravar até quatro mapas, ideal para quem tem vários andares na casa.

O aspirador está disponível nas cores preto e branco pelo preço promocional de 439,00 €.

Roborock S5 Max