Apple TV+ pode chegar aos 100 milhões de assinantes até 2025

Lançada no ano passado, a Apple TV+ é o serviço de streaming da empresa de Cupertino. De acordo com alguns especialistas, a plataforma deverá crescer e estima-se que até ao final de 2025 possa chegar aos 100 milhões de assinantes.

A Apple TV+ é um serviço que poderá fazer frente a algumas plataformas que atualmente são mais populares, como por exemplo a Netflix.

Apple TV+ deverá atingir os 100 milhões de assinantes em 2025

Tendo um ano de existência, o serviço de streaming da Apple está a ser alvo de algumas análises por parte dos investidores.

Mas o famoso banco de investimentos JP Morgan tem alertado os investidores para que acreditem e apostem na Apple TV+. Pois, de acordo com as estimativas, a plataforma deverá conseguir alcançar 100 milhões de assinantes em apenas cinco anos.

De acordo com as declarações de Samik Chatterjee, analista da empresa JP Morgan, à imprensa norte-americana, a barreira dos 100 milhões de utilizadores da Apple TV+ poderá ser ultrapassada já em 2025.

São expetativas muito positivas, tendo em consideração que, comparativamente a outras plataformas semelhantes, o serviço da Apple tem pouca quantidade de títulos originais no seu catálogo, e apenas uma pequena parte deles têm tido forte adesão dos espetadores.

Apple TV+ deverá continuar a crescer

Na data de estreia, a plataforma de streaming da empresa de Cupertino contava apenas com 8 títulos originais. No entanto, atualmente esse número aumentou para 28, mas ainda está muito longe do que a concorrência, como a Netflix, oferece.

A JP Morgan adianta que muitos dos atuais assinantes do serviço aproveitam as vantagens oferecidas pela Apple, como por exemplo a assinatura gratuita por um ano a quem adquirir um novo equipamento. Mas de acordo com os dados, apenas 5% (de 15%) de dispositivos elegíveis para esta promoção é que são escolhidos.

Por outro lado, a Apple tem-se esforçado para oferecer mais conteúdos originais. Os primeiros relatórios da marca da maçã apontavam para um investimento deste setor de mil milhões de dólares que poderia chegar aos 6 mil milhões de dólares atualmente.

A previsão agora é que, à medida que o período de assinatura gratuita é expirado, as assinaturas possam começar a ser mais frequentes.

Como termo de comparação, a Netflix tem atualmente 167 milhões de assinantes em todo o mundo, enquanto que em janeiro a Apple TV+ contava com 34 milhões de utilizadores.