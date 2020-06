Último episódio de Inside The Last of Us Part II revelado

E eis que chega o derradeiro episódio da série que a Naughty Dog tem vindo a revelar ao longo das últimas semanas, sobre The Last of Us 2.

Quase em simultâneo foi divulgado um novo trailer cinematográfico do jogo. Venham ver as novidades…

“Dentro do Mundo” é o título do derradeiro episódio de Inside the Last of Us Part II. Esta pequena série da Naughty Dog tem sido apresentada ao longo das últimas semanas e tem revelado muito sobre como a equipa americana tem desenvolvido The Last of Us 2.

Ao longo dos quatro episódios foram revelados muitos detalhes, importantes para a conceção do jogo. Vimos mais sobre a nova jogabilidade, foi-nos revelado um pouco da história e a sua riqueza física e emocional dos seus intervenientes.

Neste episódio surge a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre o Mundo onde o jogo decorre.

Este novo vídeo revela-nos a cidade de Jackson, local onde Joel e Ellie assentaram após os eventos do jogo original e mostra-nos um pouco de Seattle onde grande parte da ação irá acontecer. Aliás, em Seattle iremos encontrar várias fações que também são retratadas no vídeo, os WLF e os Serafitas.

Os WLF usam cães que incitarão atrás de nós.

Também revelado neste último episódio, surgem as novas classes de Infetados de The Last of Us 2.

“o mundo de The Last of Us é perigoso. A não ser que vivas numa zona protegida, há algo letal em cada esquina” refere Kurt Margenau, Co-Game Director.

A Narrative Lead do jogo, Halley Gross, explica que “o que esperamos fazer é tornar cada canto um desafio, fazer com que cada decisão seja difícil para Ellie. Portanto, não fazemos isso só na jogabilidade, mas também na criação dos níveis do jogo”. E acrescenta: “Parte disso é tornar certas experiências realmente hostis, seja através do clima ou através de rios, de penhascos escarpados ou de neve escorregadia. Mas também em termos da capacidade de visão do jogador”.

Entretanto, foi disponibilizado um novo vídeo que, para além de dar mais alguns detalhes sobre a história do jogo, mostra ainda diferentes inimigos que aparecerão em The Last of Us Parte 2.

Em The Last of Us 2 temos de aprender a ser perigosos, pois caso contrário acabaremos por ser uma vítima!

The Last of Us 2 será lançado a 19 de junho para Playstation 4.

Podem ver de seguida os artigos originais onde mostrámos os primeiros 3 episódios.

