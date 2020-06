Governo irá investir 400 milhões de euros no ensino à distância (e não só)

Os tempos são de adaptação face a uma pandemia! Os países tentam ajustar as políticas e definir novas estratégias para este “novo mundo”.

Ontem, no final da reunião de conselho de ministros, António Costa anunciou que o governo irá investir 400 milhões de euros na universalização do ensino à distância. Mas o que isso significa?

Tal como já tínhamos informado, vem aí a Escola Digital e arranca já no próximo ano letivo. A informação tinha sido dada pelo ministro Pedro Siza Vieira e ontem foi confirmada pelo primeiro-ministro António Costa.

De acordo com o que foi revelado, em Portugal a pandemia fez mais de 100 mil desempregados em apenas três meses. O número de desempregados aumentou 90 mil em março e abril. Em maio houve crescimento de 16 mil.

António Costa referiu que…

Serão lançados Programas com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) Setor da Construção Civil tem um “programa previsto” no valor de 523 milhões de euros Irá prorrogado de forma automática do subsídio social de de semprego até dezembro Será criado um complemento de estabilização , entre 100 e 300 euros, para trabalhadores com perda de rendimento. Atribuído um abono de família extra em setembro com um montante correspondente ao valor base desta prestação para todas as crianças do primeiro, segundo e terceiro escalões. Haverá reforço do SNS : Mais 2700 profissionais vão ser contratados até ao final do ano. Governo irá investir 400 milhões de euros na universalização do ensino à distância



Governo com investimento de 400 milhões para Ensino à Distância

Tal como já tinha referido o ministro Pedro Siza Vieira,” o plano envolve a capacitação de docentes, disponibilização de plataforma de ensino para as escolas, para que seja mais do que aulas no Zoom.

Envolve conteúdos digitais, trabalho que está já a ser feito com as editoras. Envolve a cobertura digital de escolas e diferentes regiões (onde ainda hoje há dificuldades de rede). Disponibilização de equipamentos para todos os estudantes”.

Ontem, António Costa, falou da escola Pública indicando que…

Esta crise mostrou bem como é necessário combater as desigualdades, designadamente, aquelas do ensino à distância.

Para combater as desigualdades, em particular no ensino à distância, o Governo irá investir 400 milhões de euros na universalização do ensino à distância. O montante servirá para assegurar a cobertura de rede, aquisição hardware e software e formação de profissional e a desmaterialização dos conteúdos.

Relativamente às redes de comunicação, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca referiu que são necessários incentivos por parte do Governo para levar internet a zonas não rentáveis.

