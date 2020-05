Inside The Last of Us Part 2 já tem segundo episódio

Tal como aqui revelámos, até ao lançamento de The Last of Us 2, a Naughty Dog comprometeu-se a lançar uma série de 4 episódios sobre o jogo: Inside The Last of Us Part 2.

Eis que já chegou o segundo. Venham vê-lo aqui no Pplware.

Estamos a menos de um mês para o lançamento de The Last of Us 2 e de forma a criar mais expectativas em redor do jogo, a Naughty Dog criou uma série de 4 episódios, chamada de Inside The Last of Us Part 2, que vai levantar um pouco do véu.

O novo episódio intitula-se de “Inside the gameplay” (“por dentro da jogabilidade”, em português) e já chegou.

“The Last of Us Parte II é, de longe, o maior e mais ambicioso jogo que alguma vez fizemos e haverá muito para explorarem quando o título chegar no dia 19 de junho”, comentou Scott Lowe, Senior Communications Manager na Naughty Dog, acrescentando que cada vídeo desta série mostra “algumas entrevistas feitas a membros do estúdio, onde se discute o design, a tecnologia e as ideias que moldaram o desenvolvimento do jogo ao longo dos últimos seis anos”.

Bundle Playstation 4

Entretanto, recentemente a PlayStation anunciou também o lançamento de um bundle de Edição Limitada de The Last of Us Parte II da Playstation 4 Pro.

Este bundle, que estará disponível por 399,99€, e inclui:

consola Playstation 4 Pro de 1TB personalizada ao estilo do jogo e com a tatuagem de samambaia de Ellie gravada no topo;

personalizada ao estilo do jogo e com a tatuagem de samambaia de Ellie gravada no topo; um comando sem fios DUALSHOCK 4 com um acabamento mate em Steel Black, também com a tatuagem de samambaia de Ellie no punho e o logótipo do jogo no painel táctil (também pode ser adquirido em separado);

com um acabamento mate em Steel Black, também com a tatuagem de samambaia de Ellie no punho e o logótipo do jogo no painel táctil (também pode ser adquirido em separado); uma cópia física do jogo e um código em voucher para redimir conteúdos digitais como um tema dinâmico e, entre outros, alguns avatares;

“Quando revelámos o The Last of Us Parte II pela primeira vez, não fazíamos ideia do quão rapidamente os fãs iriam abraçar a tatuagem da Ellie. Em menos de um dia, começámos a ver versões reais da tatuagem a aparecerem nas redes sociais e os fãs têm partilhado connosco fotos das suas novas tatuagens semana após semana desde então”, diz John Sweeney, Art Director na Naughty Dog, a propósito da inspiração que esteve por trás do design desta Edição Limitada.

The Last of Us 2 chega a 19 de junho para Playstation 4.