Qual é o melhor jogo mobile de sempre?

Uma votação da Pubity colocou frente a frente 32 dos jogos mobile mais marcantes de sempre, numa espécie de campeonato a eliminar. Apenas um deles conquistou o título de melhor jogo mobile de sempre.

Uma votação que juntou várias gerações

A ideia da Pubity foi simples, mas suficientemente polémica para gerar discussão entre os fãs de videojogos: colocar 32 jogos mobile frente a frente e deixar os utilizadores decidir quais mereciam avançar na competição.

Entre os participantes estavam nomes como Angry Birds, Fruit Ninja, Cut the Rope, Flappy Bird, Subway Surfers, Temple Run, Asphalt 8, Geometry Dash, Candy Crush Saga, Tetris, 8 Ball Pool, Pokémon GO, Minecraft Pocket Edition, Call of Duty Mobile, Roblox, Among Us e PUBG Mobile.

No entanto, foi o Clash of Clans que acabou por levar a melhor.

Mais do que um jogo de estratégia

Lançado pela Supercell em 2012, o Clash of Clans conseguiu algo particularmente difícil no mercado mobile: manter uma comunidade ativa durante mais de uma década.

A fórmula combina construção de aldeias, gestão de recursos, desenvolvimento de tropas e ataques contra outros jogadores. Parece simples à primeira vista, mas a estratégia necessária para evoluir uma aldeia e preparar os ataques cria uma experiência com enorme capacidade de retenção.

Outro dos fatores decisivos foi a componente social. A possibilidade de entrar num clã, colaborar com outros jogadores e participar em guerras tornou o jogo numa experiência que ultrapassa aquilo que acontece no ecrã.

É precisamente essa longevidade que ajuda a explicar a vitória na votação. Muitos jogos mobile tiveram períodos de enorme popularidade, mas poucos conseguiram permanecer relevantes durante tantos anos.

O factor nostalgia pode explicar muito

Escolher o melhor jogo mobile de sempre não é necessariamente o mesmo que escolher o jogo tecnicamente mais avançado.

Um jogo pode ter gráficos simples e, ainda assim, ocupar um lugar especial na memória de milhões de jogadores. Flappy Bird é um bom exemplo. A sua jogabilidade extremamente básica transformou-o num fenómeno global, apesar de não possuir a profundidade de muitos dos jogos que surgiram posteriormente.

O mesmo acontece com Temple Run, Fruit Ninja ou Subway Surfers. São experiências fáceis de compreender, rápidas de jogar e particularmente adequadas aos smartphones.

Por isso, uma votação deste género acaba por medir mais do que a qualidade objetiva de cada jogo. Mede também o impacto cultural, a longevidade, a nostalgia e a relação que os jogadores desenvolveram com cada título.

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