Xiaomi lança nova dash cam com gravação a 1600p

A captação de imagens durante as viagens de carro é muito comum em vários países por questões de segurança através de uma dash cam. Depois, as peripécias do trânsito acabam muitas vezes por ir parar à Internet e por proporcionar bons momentos de gargalhadas. Em Portugal, esta utilização ainda não foi banalizada, mas há cada vez mais condutores a conduzirem com câmaras ligadas apontadas para a estrada.

Agora, a Xiaomi acaba de lançar a Mi Smart Dashcam 2K que permite captar imagem com uma resolução máxima de 1600p.

A Xiaomi apresentou hoje mais um produto para compor o seu portfólio. Trata-se de uma dash cam, dedicada a captar imagens durante a condução.

A captação de imagens dentro do carro é um assunto que suscita sempre algumas questões legais, principalmente em Portugal. No entanto, atualmente, não existe lei específica para as “dash cams”. A lei existente, que abrange todos os tipos de câmaras, relacionada com proteção de dados e quebra de privacidade, diz respeito à captação, tratamento e divulgação de imagens que identifiquem claramente indivíduos, sem o seu consentimento, que de alguma forma sejam destacados. Cada um será responsável pelo uso que faz dessas imagens, com qualquer tipo de câmara (incluindo de um smartphone).

No que diz respeito a evidências para seguradoras ou outros crimes, informação a mais não será problema, e cada entidade decide se faz uso, ou não, das hipotéticas provas.

Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K

A nova da dash cam da Xiaomi apresenta-se com um design muito comum a uma câmara tradicional, no entanto, é dedicada à captação de imagem dentro do carro. Trata-se de uma evolução da sua câmara anterior que gravava já a 1440p. Esta agora grava a 1600p na resolução máxima.

A câmara integra um sensor OS05A10 que utiliza a tecnologia BSI para oferecer maior sensibilidade à luz em ambientes escuros e ainda um campo de visão mais alargado (FOV). Além disso, tem uma abertura f/1.8.

Desta forma, as imagens gravadas durante a noite conseguem oferecer uma qualidade superior. Adicionalmente, a lente grande angular permite um campo de visão de 140º, o que, tecnicamente, se poderá traduzir na captação de 3 faixas de rodagem.

Na zona traseira, a câmara inclui um ecrã IPS de 3″ que mostra as imagens em tempo real.

Como funcionalidades adicionais, é possível destacar o controlo inteligente por voz, para, por exemplo, iniciar a captação de vídeo ou foto.

Por fim, sabe-se que esta câmara foi lançada a um preço de 399 Yuan, o que equivale a cerca de 51 € à taxa de câmbio atual.