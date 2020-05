Maioria dos utilizadores da Netflix tem problemas de sono, diz estudo

A Netflix tem ganho cada vez mais lugar na rotina das pessoas, independentemente da idade, género ou classe social. São centenas de conteúdos disponíveis na plataforma de streaming, que deixam qualquer pessoa agarrada ao ecrã, talvez mais do que o aconselhado.

Um recente estudo vem mostrar alguns resultados interessantes e, entre eles, conclui-se que a maioria do utilizadores da Netflix afirma ter problemas de sono.

Um recente estudo da Sleep Standards questionou 1.032 pessoas nos EUA, entre os 18 e os 79 anos, para determinar de que forma o uso da Netflix afeta o seu sono.

Do total de inquiridos, 99,1% (1.023) dos utilizadores tem uma conta na Netflix que vê todos os dias. Relativamente ao género, 50,7% (519) são homens e 48,9% (500) mulheres. Já os restantes identificaram-se como “outro”.

No que respeita à geração, os Millennials (23 aos 38 anos – 60,1%) são quem mais assiste Netflix, seguido da Geração X (39 aos 54 anos – 22,1%), da Geração Z (18 aos 22 anos – 10,9%), do Boomers (55 aos 73 anos – 6,6%) e finalmente os que se encontram na faixa dos 74 aos 91 anos (0,2%).

Em que divisão se vê mais Netflix?

De acordo com o estudo, a maioria das pessoas (54,8%) vê Netflix no seu quarto. A sala de estar é a segunda divisão preferida para ver filmes e séries (40,3%) seguida de outros locais (4,9%) como por exemplo a casa de banho, cozinha, escritório, etc.

Rotina da Netflix vs Rotina de Sono

Uma análise à rotina da Netflix mostra que a maioria (35,6%) assiste entre 1 a 2 horas diárias, 26,2% diz ver entre 2 a 3 horas e 19,9% responde 3 a 4 horas. 9,3% diz ver mais do que 4 horas e apenas 9% afirma que perde menos de uma hora na plataforma.

Resumidamente, as pessoas normalmente passam entre 1 a 3 horas diárias a ver Netflix.

Já quanto à rotina de sono, mais de metade dos americanos do estudo (55,7%) diz dormir entre 6 a 7 horas. Um quarto diz que consegue dormir mais do que 7 horas e 14% dorme de 5 a 6 horas. 4,3% indica dormir entre 4 a 5 horas e somente 1% confessa que dorme menos do que 4 horas.

Fazendo as contas, 74,98% dos utilizadores Netflix não conseguem dormir pelo menos 7 horas por noite.

Outro dado indica que 82,39 da geração Millennial admite já ter visto 5 horas diárias de Netflix.

Utilizadores Netflix queixam-se de problemas de sono

Quando questionados se a utilização da Netflix trouxe algum género de problema no sono, a maioria com 46% respostas diz que começou a ter algum problema em dormir.

As pessoas queixam-se de falta de sono, de só ter sono de manhã e de acordar durante a noite e não conseguir voltar a adormecer. Indicam ainda que se sentem depressivas, ansiosas e que têm pesadelos.

No entanto, apenas 319 pessoas diz não ter qualquer problema de sono.

Como resolver o problema de sono?

Para resolver o problema de sono, 63% começou a determinar uma hora para desligar a Netflix. Já 16,7% dos americanos deixou de ver a plataforma no quarto e 12,9% diz ter recorrido a medicação para reduzir o impacto da Netflix no seu sono, e destes, 62,5% são Millennials.

Por sua vez, 7.3% dos inquiridos diz tomar drogas, óleo de cannabis ou outro sumplemento para, assim, conseguir ter mais horas de sono após o streaming.

Nem todos preferem ver Netflix durante a crise da COVID-19

O estudo também quis perceber o que as pessoas preferiram fazer durante a quarentena provocada pela COVID-19. Então, dos resultados, 39% diz preferir ver Netflix, ao passo que 22% aponta preferiu ter mais horas de sono.

30% respondeu que optou por fazer exercício, 13% indicou trabalhar e 10% preferiu cozinhar.

O que preferiram ver os utilizadores durante a pandemia?

Por fim, relativamente aos conteúdos que os utilizadores preferiram ver na Netflix na pandemia, a maioria (30,8%) respondeu o documentário Coronavírus, Explained.

A série Tiger King é a segunda mais vista, seguida de Stranger Things, Money Heist, Friends e Too Hot to Handle.

Identifica-se com algum destes resultados?