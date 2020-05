Sony e Naughty Dog lançam Inside The Last of Us Part II

É um dos jogos do ano, sem dúvida (tal como o primeiro foi,para muitos, o jogo do ano em 2013). The Last of Us II está a pouco menos de um mês para o seu lançamento e a Sony e a Naughty Dog revelaram recentemente uma série de vídeos “behind the scenes”, com o nome de Inside The Last of Us Part II.

Venham ver aqui o primeiro dos 4 episódios.

The Last of Us II está a gerar fortes expetativas tal como o primeiro jogo o fez, e que inclusive, fez com que tivesse sido considerado como um dos melhores jogos de sempre da história dos videojogos. (pessoalmente concordo com essa afirmação).

Independentemente de terem sido libertados vídeos e teasers sobre o jogo, a própria Naught Dog já veio esclarecer que o que foi revelado não é sinónimo de, jogo revelado. Ou seja, há muito para explorar e descobrir no jogo.

A série de episódios agora revelada, intitula-se de Inside The Last of Us Part II e começa com o seguinte:

A História

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e que apela à emoção (tal como o primeiro jogo o fazia com mestria), onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais, criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie.

Cinco anos após a sua perigosa viagem pelos Estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados, viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade.

No entanto, quando um evento violento interrompe esta paz, Ellie embarca numa viagem incansável para fazer justiça e virar a página e, à medida que persegue os responsáveis um a um, é confrontada com as devastadoras repercussões físicas e emocionais das suas ações.

De relembrar que as vozes de The Last of Us II trazem caras bem conhecidas, quer da televisão nacional, mas também (e principalmente) do jogo anterior. A atriz Joana Ribeiro dá voz a Ellie, Marcantonio Del Carlo a Joel e Pedro Laginha dará voz ao irmão de Joel, Tommy.

Naughty Dog e Inside The Last of Us Part II

“The Last of Us Parte II é, de longe, o maior e mais ambicioso jogo que alguma vez fizemos e haverá muito para explorarem quando o título chegar no dia 19 de junho”, comenta Scott Lowe, Senior Communications Manager na Naughty Dog, acrescentando que cada vídeo desta série “mostrará algumas entrevistas feitas a membros do estúdio, onde se discute o design, a tecnologia e as ideias que moldaram o desenvolvimento do jogo ao longo dos últimos seis anos”, sendo que nenhum vídeo conterá spoilers.

The Last of Us II será lançado a 19 de junho para Playstation 4.