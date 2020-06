Após um State of Play inteiramente dedicado a The Last of Us 2, eis que chega também o terceiro episódio de Inside The Last of Us Part II com mais revelações sobre o jogo da Naughty Dog.

Já chegou o terceiro episódio de Inside The Last of Us Part II, a série de quatro episódios que a Naughty Dog e a Sony estão a disponibilizar para criar um pouco mais de envolvência em redor de um jogo, que se tem vindo a confirmar como algo controverso.

Este terceiro episódio chama-se “Dentro dos Detalhes” e, tal como o nome indica, centra a sua atenção nos detalhes do jogo.

Detalhes esses que para os responsáveis da Naughty Dog, são essenciais para a credibilidade do que se vê no ecrã. Não só apenas em relação ao meio circundante, mas acima de tudo aos personagens que entram na história (além de Ellie e Joel).

“Uma das coisas que torna a Naughty Dog especial é a atenção obsessiva aos detalhes. E isso é o resultado de uma enorme quantidade de pesquisa. Quando temos de pesquisar um tema, como a ideia de vingança ou justiça, lemos montes de livros, vemos filmes, e até entrevistas e programas de notícias sobre coisas que se estão a passar no mundo, para saber o que realmente se está a passar e o que podemos extrair para inspirar as nossas personagens e torná-las mais autênticas”, começa por dizer Neil Druckmann.

Por outro lado, Halley Gross salienta que o que esperam com este jogo é “criar as personagens mais autênticas que já se viram num videojogo”, e que “todas as personagens que o jogador vê, não apenas a Ellie e o Joel, têm profundidade”.

Dessa forma, este terceiro episódio refere-se principalmente à forma como os personagens principais (Ellie e Joel) e restantes personagens se imiscuem neste novo enredo que o jogo apresenta.

Um dos pormenores importantes revelados é o facto de a Naughty Dog ter-se preocupado com os personagens “menos amistosos” que vamos encontrar e tendo-lhes atribuído características e uma atitude mais humana. Este pormenor é importante, pois permite ao jogador realmente sentir que está a lutar contra alguém, em vez de contra um simples NPC.

Em relação ao elenco, Neil Druckmann diz que “ao contar uma história baseada em personagens, temos de criar personagens. E isso começa com uma premissa que pode evoluir para ideias de níveis e momentos da narrativa mais específicos”.

A aventura de Ellie neste segundo jogo leva-a numa demanda de vingança até à cidade de Seattle que, para quem conheça a cidade, deverá encontrar inúmeros pontos de referência no jogo. Isto, pois a Naught Dog fez um minucioso trabalho de cobertura da cidade e os seus edifícios, para a poder representar neste mundo pós-apocalíptico de forma mais credível.

Nos episódios anteriores verificámos um pouco sobre a história desta sequela assim como tivemos ocasião de descobrir algumas novidades na jogabilidade que vão ser importantes.

Por exemplo, Ellie ganhou agora a capacidade de saltar, o que traz algo de novo ao jogo. Se bem que no primeiro jogo já poderíamos usar zonas altas no nosso benefício, desta vez, essas oportunidades serão ainda mais importantes e poderão ser usadas de mais estrategicamente.

Outro caso, é a inclusão do rastejar e usar erva e objetos como esconderijo.

Caso queiram ver os anteriores, podem encontrá-los aqui e aqui.

Dia 19 de Junho, The Last of Us 2 chega à Playstation 4.