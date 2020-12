As atualizações do Windows 10 têm sido uma fonte desnecessária de problemas. A cada novo lançamento surgem questões que trazem instabilidade ao sistema operativo da Microsoft e que em muitos casos o tornam inutilizado.

A mais recente, marcada como KB4592438, tem 2 problemas identificados, com graus de severidade distintos. Um deles, o mais crítico, sabe-se que pode trazer problemas ao SSD da máquina. A Microsoft já reconheceu o problema e tem uma solução temporária.

Novos problemas com as atualizações

Lançado no início de dezembro de 2020, a KB4592438 trazia a correção de um conjunto de problemas. A verdade é que acabou por introduzir 2 novas situações críticas para os utilizadores. Uma delas, já relatada, afetava o desempenho com níveis de CPU demasiado elevados.

Pois surge agora uma nova situação documentada, que bloqueia a máquina e pode trazer problemas para o SSD do Windows 10. O problema está no comando chkdsk c: /f, que é usado normalmente para resolver questões que surjam no sistema.

O SSD do Windows 10 pode ter um problema

Ao executar o comando em causa, o Windows 10 acaba por apresentar o conhecido ecrã azul, com a indicação Stop-Error NTFS File System. Após isso apenas consegue arrancar para o modo de recuperação, sem que o utilizador consiga iniciar o Windows 10 de forma normal.

A Microsoft já reconheceu o problema e tem já uma solução a ser lançada, algo que ainda demorará alguns dias até estar com todos. Entretanto, e para quem tem o problema em mãos, a gigante do software tem já uma solução temporária e que parece funcionar.

Microsoft já tem uma solução para esta situação

Na consola de recuperação, os utilizadores devem abrir um novo terminar e executar o comando chkdsk /f. Este irá verificar o sistema e tratar da falha presente, eliminando o problema que está a acontecer. Após este passo o Windows 10 deverá arrancar normalmente e sem problemas.

Esta é mais uma situação indesejada que a Microsoft traz numa atualização do Windows 10. Coloca em risco o sistema e os dados dos utilizadores. A solução, como se vê, já existe, mas não deixa de ser um problema que pode ter consequências graves.