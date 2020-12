Ao longo dos anos a Microsoft tem conseguido que o Windows 10 se mantenha com um consumo de recursos reduzido. A culpa de situações anormais está quase sempre nas apps que são usadas e que os utilizadores trazem para o sistema.

Uma nova queixa parece vir contrariar este cenário e revela consumos anormais de CPU. A culpa parece estar identificada em duas situações distintas, mas a solução também parece existir, ainda que não seja a esperada.

Novos problemas com o Windows 10

O passado recente tem mostrado que as atualizações são uma fonte de problemas no Windows 10. Nem sempre estas melhorias se comportam como esperado e trazem aos utilizadores problemas que não eram esperados ou sequer desejados.

É precisamente aqui que parece residir um novo problema que está a ser relatado. A descrição é simples e relata que os consumos de CPU dispararam recentemente, para valores demasiado elevados e que não eram certamente o padrão até então.

Identificados as causas deste problema

Existem para já 2 causas apontadas para este problema, uma vez que chegaram, entretanto, 2 atualizações ao Windows 10. A primeira veio com a KB4592438 e as descrições existentes relatam que a sua remoção pode terminar com estes consumos elevados.

Por outro lado, e também está identificado como sendo uma das origens deste comportamento, está uma segunda atualização. Esta veio da Intel e surge como uma atualização adicional do Windows 10, focando-se no Intel Driver & Software Assistant Tool (DSA).

Atualizações trazem consumos de CPU elevados

Este serviço da Intel está dedicado à manutenção dos drivers da marca e parece estar a consumir recursos de forma exagerada, como no caso do CPU. Também aqui a solução passa por remover esta atualização ou simplesmente por desinstalar este software da Intel.

Esta é uma situação certamente anormal e que coloca o Windows 10 com problemas na utilização. O sistema operativo não deve ter este comportamento e consumir o mínimo de recursos. Estes devem ficar reservados para as apps que o utilizador necessita para si.