Análise: aspirador vertical sem fios Xiaomi JIMMY JV85 Pro

Com frequência trazemos ao Pplware soluções de limpeza da casa, principalmente associadas aos robôs aspiradores. No entanto, esse tipo de solução é apenas ideal para a limpeza do chão, no dia-a-dia, mas deixa muito por aspirar. Rodapés, cantos das paredes e tetos, sofás e até o pó dos móveis. É aqui que entra outro segmento de aspiradores, onde os verticais a bateria têm ganho cada vez mais adeptos.

Depois de algumas semanas aspirar a casa com o Xiaomi JIMMY JV85 Pro, hoje trago uma análise completa, onde destaco aquilo que de melhor e de menos bom este modelo oferece.

Sendo um dos mais potentes aspiradores verticais a bateria do mundo, o Xiaomi JIMMY JV85 Pro vem assim garantir uma limpeza da casa mais profunda. Este aspirador pode comparar-se, por exemplo, com os modelos de topo da Dyson, que custam cerca de 600 €, mas por menos de metade do preço.

Design e especificações gerais

O aspirador tem um poder de sucção de 200 AW e um ciclo de bateria permite uma aspiração de cerca de 70 minutos. O tempo de carregamento é de cerca de 5 horas.

Há que referir que os 70 minutos anunciados pela marca, são no modo de sucção baixa. No dia-a-dia, com variação entre os vários modos, a autonomia anda em torno dos 30 minutos.

O seu ruído é de 82 dB e o depósito do lixo tem uma capacidade de 0,6 litros. Este depósito conta com um filtro HEPA e tudo pode ser lavado com água e devidamente seco antes de se voltar a utilizar.

A zona principal do aspirador, onde está o motor, o depósito e a bateria, pesa 1,8 kg. Este peso é perfeitamente aceitável e suportável durante a limpeza. Todos os outros acessórios são relativamente leves, não comprometendo o manuseamento do aspirador.

O aspirador inclui ainda um pequeno ecrã LED, onde é indicada a percentagem da bateria e o modo de potência que está a ser utilizado. Em carregamento, o indicador de bateria passa a vermelho, mostrando também, ao longo do tempo, a percentagem de carregamento.

Para arrumar o aspirador e mantê-lo à carga, é disponibilizado um suporte, que se liga à energia elétrica. Assim, basta deixar o aspirador arrumado e está sempre pronto a utilizar.

Na caixa

A caixa vem com uma série de acessórios que elevam a versatilidade deste aspirador. Em concreto, vem o seguinte conteúdo dentro da caixa:

Aspirador portátil

Bateria

Carregador

Suporte de parece com carregador

Cabeça giratória elétrica para chão

Cabeça giratória elétrica para colhão e sofás

Escova macia

Escova 2 em 1 para estofos

Tubo em metal dobrável

Tubo flexível

Escova 2 e 1 para fendas

Escova rotativa para capetes

Conector

Aspiração

De uma forma geral, a aspiração é feita com grande eficiência. Mas isso já era esperado. Onde o aspirador se destaca é na adaptação dos acessórios.

Em primeiro lugar, é possível utilizar o aspirador sem qualquer escova acoplada. No entanto, para aspirar o chão, há um tubo metálico, muito leve, onde pode ser acoplada a cabeça giratória elétrica para chão. A particularidade deste tubo é o seu botão, a meio, que faz com que o tubo passe a ser dobrável, permitindo, assim, chegar debaixo dos móveis sem qualquer esforço.

Para, por exemplo, chegar ao teto, para tirar um bicho ou uma teia de aranha, basta mudar a escova do tubo e apontar para o sítio que se pretende limpar.

A limpeza do pó com acesso à escova macia agiliza muito mais todo o processo de limpeza da casa. Para quem apenas limpa o pó com um pano, bem sabe a quantidade de pó que fica no ar e no pano. Com o aspirador, é só passar e está resolvido.

Ter um aspirador que dê para levar de casa para o carro sem necessidade de fios é outra das suas grandes vantagens. A aspiração do carro torna-se muito mais simples e a troca entre acessórios ajuda uma vez mais nesse processo.

Autonomia

Relativamente à autoniomia, tal como já disse antes, vai depender um pouco se se está a usar no modo I, II ou III – eco, turbo ou max, respetivamente. Para tapetes e carpetes, o modo III garante uma limpeza mais profunda, e o mesmo se aplica para os estofos do carro ou para o colchão. Nesse caso a autonomia pode ser em torno do 15/20 minutos.

Já no modo eco, sufientente para a limpeza do dia-a-dia, é possível aspirar durante mais alguns minutos. Mas, em média, porque há necessidade de ir ajustanto à medida que se passa pelas divisões, a autonomia fica-se nos 30 minutos.

Veredicto

A possibilidade de ter um aspirador de qualidade sem fios é muito vantajosa para quem está habituado a fazer as limpezas da casa. No entanto, esse facto não pode pesar no braço. Ou seja, a bateria não pode trazer demasiado peso ao produto, sob pena de não ser possível usá-lo durante muito tempo.

No caso concreto do Xiaomi JIMMY JV85 Pro o peso não é um problema, para os 30 minutos (em média) de autonomia que oferece. Em todo o caso, já que a bateria é removível, poderá optar por ter mais que uma bateria.

A possibilidade de utilizar outros acessórios que se adaptam às diferentes necessidades de limpeza é outra das suas grandes vantagens, e o mesmo acontece com um tubo metálico dobrável, perfeito para aspirar debaixo da cama ou dos móveis, sem problemas com o espaço ou sem ter que se baixar para que tal limpeza aconteça.

Na verdade, perante o preço, não existe pontos menos positivos a destacar.

Preço e disponibilidade

O aspirador vertical Jimmy JV85 Pro está disponível por cerca de 289€, utilizando o código de desconto SMHJV85K10, com stock disponível já a partir de dia 26 de novembro. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa, não estando assim sujeito a taxas adicionais.

Jimmy JV85 Pro