Agora que o iPhone 12 está a chegar finalmente aos seus novos utilizadores, é a hora de começarem a surgir as primeiras análises e os primeiros testes. Como vem sendo normal nesta altura, o foco dado de imediato é à resistência deste smartphone.

Este ano não foi diferente e começam a surgir os primeiros vídeos que colocam estes smartphones nos mais duros testes. Um que primeiro surgiu revela que a Apple tinha mesmo razão! O ecrã do iPhone 12 é mesmo muito mais resistente que o dos modelos anteriores.

O Ceramic Shield é uma nova proteção

Durante a apresentação do novo iPhone e dos seus diferentes modelos, a Apple fez referência a uma novidade que vem no ecrã. Este é agora criado com base num novo material, que a marca alegava ser muito mais resistente que o vidro do modelo anterior.

Foi precisamente aqui que o canal de Youtube MobileReviewsEh se focou numa primeira análise ao iPhone 12 da Apple. Queriam saber a resistência da proteção Ceramic Shield do vídeo, em especial face ao que o iPhone 11 oferecia.

Teste revela que ecrã do iPhone 12 é mais resistente

Para tal teste usou um medido de força que regista os dados em newtons. No caso do iPhone 11 e num teste de pressão contra o vídeo, foi possível obter uma leitura de 352 newtons. No caso do iPhone 12, este mesmo teste registou 442 newtons de força antes do ecrã partir.

Como podem ver no vídeo acima, nos primeiros minutos, a proteção Ceramic Shield do ecrã do iPhone mostrou ser muito mais resistente. Os 100 newtons de diferença são sinónimo de uma muito maior proteção e é também visível o esforço maior feito para conseguir partir este vidro.

Apple reforçou outras áreas deste smartphone

Para além deste teste, foram também feitos muitos outros tipos de agressões ao ecrã. Num teste com chaves, moedas, pedras e outros materiais, o ecrã não mostrou muitos danos. Usando uma escala de dureza Mohs, o iPhone 12 conseguiu atingir um nível de 8. O iPhone 11 ficou-se por um resultado de 6.

Há, no entanto, alguns pontos a apontar ao iPhone 12 e à Apple. Registou-se que os cantos não são particularmente resistentes e que o vidro traseiro tem a mesma resistência que o tinha o modelo anterior.