Apresentado pela Huawei na passada 5.ª feira, o novo Mate 40 é a nova arma da empresa para o mercado dos smartphones. Com argumentos que o colocam no topo da tabela dos potenciais dominadores do mercado, resta apenas que seja disponibilizado.

O interesse mostrado numa máquina destas é grande, mas este precisa de alguns dias para chegar às lojas e aos utilizadores. Com as pré-vendas já a decorrer, este mostrou já um valor muito interessante e importante. Bastaram 28 segundo para que esgotasse.

Mais um caso de sucesso da HUawei

Numa altura em que a Huwaei está a dar continuidade à sua revolução no mercado dos smartphones, este novo smartphone vem mostra o estado da arte. A marca voltou a mostrar uma máquina única e que está no centro de todo o seu ecossistema.

Para além de um conjunto de hardware que impressiona, muito graças ao Kirin 9000, há ainda outros elementos. O que mais se destaca é mesmo a fotografia, tendo já dado frutos antes de ser lançado, ao atingir o topo da DxOMark e definir novos máximos.

Pré-vendas esgotaram num tempo recorde

A provar o seu interesse no mercado, e em especial na China, está um novo valor atingido assim que foram abertas as suas pré-vendas no dia de ontem. Bastaram apenas 28 segundos para que o Mate 40 da Huawei deixasse de estar disponível. Nesse tempo mínimo esgotou completamente.

Importa notar que estas pré-vendas não foram feitas na loja oficial da Huawei na China, mas sim no site JD.com. Esta meta não se limitou ao modelo mais básico do smartphone da marca, mas envolveu os 3 que foram apresentados, estando os 2 modelos de topo ainda disponíveis.

Depois da China a Huawei quer conquistar a Europa

Com a sua chegada ao mercado chinês já no final do mês, os números de vendas vão certamente voltar a disparar. Este é um dos mais importantes locais de venda e a onde os utilizadores são mais focados na marca. Nos mercados europeus o cenário é diferente.

A grande prova da Huawei será mesmo conseguir alavancar as vendas deste novo modelo no mercado europeu. Com cada vez mais serviços e mais propostas, estes equipamentos ficam com todas as necessidades de apps e funcionalidades, sendo novamente uma alternativa ao resto do Universo Android.