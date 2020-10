Uma das melhorias muitas que o Windows 10 recebeu veio para a reinstalação do sistema operativo. Esta é agora um processo normal e simples, que os utilizadores podem realizar sem ter de fazer uma instalação manual e até sem qualquer pen ou dvd.

A ideia é usar sempre que o Windows 10 tiver problemas e precisar de uma ajuda rápida. O problema, pelo menos por agora, é que esta funcionalidade está com um comportamento anormal e simplesmente não funciona como esperado pelos utilizadores.

Uma função essencial do Windows 10

Ao contrário do que acontecia nas versões anteriores do Windows, é muito simples fazer atualmente a reinstalação do Windows 10. Esta pode ser realizada a vários níveis, com o manter dos ficheiros do utilizador ou não, ou com a reposição total dos ficheiros do sistema, local ou pela cloud.

Esta é ajuda essencial e que muitas vezes os utilizadores só se recordam de ter em momentos em que precisam de ajuda. Com poucos cliques este processo leva a que o Windows 10 fique novamente pronto a ser usado, como se tivesse sido acabado de instalar.

Microsoft vai fazer desaparecer o problema

Infelizmente existe um problema neste processo e que está a impedir a sua utilização. Ao fazer a reposição surge uma mensagem de erro e esta não é feita. A Microsoft já admitiu discretamente este problema e estará já a tentar solucioná-lo.

Para além disso, a gigante do software revelou ainda uma forma de contornar o problema, manualmente. Deve ser aberto um terminal com permissões de administrador e executado o comando dism /online /cleanup-image /restorehealth.

Volta a ser possível restaurar o Windows

Depois disso, será já possível fazer a reposição do Windows 10, no processo normal. Devem aceder às Definições e depois a Atualizações e Segurança, passando depois para Recuperação. A opção procurada está na área Repor este PC.

Caso o problema se mantenha, então a única opção é mesmo descarregar um ISO do Windows 10 e fazer a recuperação com o Media Creation Tool. Este deverá ser um problema que decerto desaparecerá em breve, com novidades da Microsoft para ajudar os utilizadores.