Xbox Series X e S vão trazer Netflix, YouTube e Spotify

A espera é cada vez menor pela chegada das consolas Xbox Series X e Series S da Microsoft. O lançamento está agendado para o dia 10 de novembro, ou seja, daqui a pouco mais de uma quinzena.

Recentemente, a rival Sony anunciou as apps que virão com a PlayStation 5. Mas agora também já há informações sobre as aplicações que a Xbox Series X e S trarão integradas quando chegarem ao mercado.

Ontem noticiámos quais seriam as aplicações que viriam de origem com a nova PlayStation 5. De acordo com a Sony, logo a partir do dia do lançamento da consola, a 19 de novembro, os jogadores terão a dispor as apps Netflix, Apple TV, Disney +, Spotify, Twitch e YouTube.

Mas, ao contrário do que se esperava, a Microsoft não fez a mesma divulgação em relação aos seus equipamentos. No entanto alguém ajudou nessa pesquisa.

Lista de apps que virão com a Xbox Series X e Series S

O canal Tecnoblog fez o trabalho pela gigante de Redmond e divulgou a lista das aplicações que vão acompanhar as duas consolas na data de lançamento, a 10 de novembro. Esta informação foi conseguida através da pesquisa, na loja online da Microsoft, das aplicações marcadas como aptas para integrarem na Series X e Series S.

Assim, e de acordo com o apurado, estas são as apps que estarão disponíveis nas duas novas consolas Xbox:

Netflix

Crunchyroll

Telecine

HBO Go

YouTube

Spotify

Deezer

Plex

Uma análise a este conjunto de aplicações dá-nos assim a noção de que muitas destas apps também virão com a PS5 da Sony, como por exemplo a Netflix, YouTube e Spotify.

Outra informação que se pode retirar é a de que as principais aplicações de streaming que se encontram na Xbox One, vão-se manter nas novas Series X e Series S.

A Xbox Series X vai chegar por 499,99 euros, enquanto que a Xbox Series S terá um preço de 299,99 euros.