PlayStation 5: Reveladas apps que vão estar disponíveis

Já não falta muito para a nova PlayStation 5 chegar ao mercado. É verdade que já se sabe quase tudo sobre aquela que será uma das mais poderosas consolas do mercado, e hoje revelamos mais alguns pormenores.

Conheçam algumas das apps que vão estar disponíveis para a PlayStation 5.

Lista de apps para a nova PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou recentemente a lista de aplicações que estarão disponíveis na PlayStation 5 logo no seu lançamento. Os jogadores terão disponíveis, a partir do próximo dia 19 de novembro, as seguintes apps:

Netflix

Apple TV

Disney+

Spotify

Twitch

YouTube

Phil Rosenberg, vice-presidente de Global Partner na SIE…

Sabemos que muitos de vocês não desligam as vossas consolas quando acabam de jogar os vossos jogos. E que a vossa experiência na PlayStation se complementa com entretenimento como filmes, programas de TV, música e livestreams de gameplays. À medida que nos aproximamos do lançamento da PlayStation®5 estamos entusiasmados por revelar algumas das aplicações de entretenimento que vão estar disponíveis na consola desde o primeiro dia e outras que se irão adicionar no futuro

Foi também revelado que a PS5 também incorporará um novo ao Centro de Controlo para que os jogadores possam controlar a sua música mais facilmente, alternando de canal, passando músicas à frente ou parando a reprodução.

No dia de lançamento da PlayStation 5 também estará disponível um comando para conteúdo multimédia, que permite aos jogadores navegarem de forma prática pelo entretenimento na sua consola, e ajustarem as definições de volume e de alimentação de televisões compatíveis. Este comando conta ainda com botões de início dedicados às seguintes apps: Disney+, Netflix, Spotify e YouTube.

De relembrar que a PlayStation 5 chegará às lojas portuguesas a 19 de novembro, sendo que a edição digital custará 399,99€ e a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD custará 499,99€.