Os Sims 4 preparam-se para uma fuga de inverno

O inverno está a chegar e com ele, a chuva, o vento, o frio, (em alguns casos) a neve. E é precisamente a pensar na neve que Fuga de Inverno, a próxima expansão para The Sims 4 está a pensar.

Em tempos de Covid, passar umas férias numa estância de esqui será talvez impensável, mas, para os Sims tudo é permitido.

O frio, a chuva e a neve estão a chegar e com isso tudo, nas terras altas, começam a criar-se as condições adequadas para uma escapadinha numa estância de esqui.

No entanto, nesta época que estamos a passar, com a pandemia do Covid ainda bem presente na nossa vida, talvez não seja possível fazê-lo fisicamente… mas… virtualmente nada nos impede.

E é precisamente isso que The Sims 4: Fuga de Inverno se propõe. Trata-se de uma expansão para The Sims 4 que vai ser lançada a 13 de novembro e que pega precisamente neste tema.

Esta expansão apresenta-nos o sereno Monte Komorebi, um local com inspiração japonesa e que permite fugir da azáfama cosmopolita e passar uma temporada num local remoto, calmo e tranquilo.

O Monte Komorebi oferece aos nossos Sims, uma grande variedade de atividades, desde relaxar no balneário da montanha, meditar em caminhadas mindful ou testar os seus limites com atividades desportivas emocionantes, como o ski, o snowboard e a escalada em rocha.

Este será o primeiro mundo em The Sims 4 a introduzir tanto casas residenciais como lotes de aluguer para veraneantes. O Monte Komorebi oferece três novos bairros primários para os Sims tirarem as suas férias de sonho ou tornarem o local de Inverno a sua casa.

Os jogadores terão mais de 130 novos itens Create a Sim para criar vários looks e manter os Sims quentes e na moda.

Além disso, o pack de expansão oferece opções de mobiliário tradicional e moderno para os jogadores desenharem o seu santuário, com estilos e peças arquitetónicas únicas, incluindo portas de shoji, janelas e ecrãs, tapetes de tatami e lanternas de papel.

Por outro lado, em Fuga de Inverno, os Sims poderão explorar as redondezas e descobrir a diversão da neve no Monte Komorebi. Isto inclui desportos de Inverno como o ski, snowboarding, trenós ou escalada em rocha para alcançar o pico do Komorebi.

Por outro lado, para os mais calmos, existe ainda a possibilidade de descobrirem a beleza do local num tranquilo passei pelos trilhos da montanha e florestas de bambu.

“A equipa de The Sims está constantemente a explorar novas formas dos Simmers jogarem com a vida, e The Sims 4 Snowy Escape vai oferecer-lhes a liberdade de escolherem as suas próprias aventuras no novo mundo do Monte Komorebi“, comentou Graham Nardone, Produtor de The Sims 4 Snowy Escape. “Quer os Sims pretendam atingir as encostas e ir em ousadas excursões na montanha, ou prefiram descontrair-se com caminhadas cénicas e entregar-se a um dia de relaxamento, ou mesmo construir a sua nova casa de sonho, este pack de expansão proporciona algo para que todos possam desfrutar“.

Fuga de Inverno, chega a The Sims 4 no próximo dia 13 de novembro.

