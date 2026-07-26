Paintbucket Games apresenta SOKO 1977: Anti-Terror Task Force, um jogo de investigação e tensão política

A produtora de videojogos Paintbucket Games, sediada em Berlim, em parceria com a Agência Federal para a Educação Cívica da Alemanha, divulgou o primeiro trailer de SOKO 1977: Anti-Terror Task Force, o seu mais recente projeto. Venham saber mais sobre este jogo de investigação e politica.

Este jogo de dedução histórica e política coloca os jogadores no comando de uma unidade especial da polícia da República Federal da Alemanha durante a década de 1970, permitindo-lhes vivenciar investigações geradas de forma processual e repletas de desafios. A obra apresenta cenários ficcionados, mas plausíveis, inspirados em acontecimentos históricos reais, condensando-os num contexto intenso onde cada decisão influencia diretamente o desenrolar dos acontecimentos.

O trailer oferece uma primeira visão dos eventos históricos de 1977 que serviram de inspiração para o cenário do jogo. Pela primeira vez, os jogadores podem conhecer o escritório da unidade especial sediada em Colónia, elemento central da narrativa de SOKO 1977, mergulhando na atmosfera característica da produção. Num período marcado por tensões políticas, profundas mudanças sociais e conflitos cada vez mais intensos, a missão da equipa consiste em identificar redes terroristas de extrema-esquerda, localizar suspeitos e coordenar operações policiais. Neste enquadramento complexo e inovador, os jogadores são confrontados com questões que continuam a suscitar debate e reflexão nos dias de hoje.

O lançamento de SOKO 1977: Anti-Terror Task Force está previsto para o início de 2027 e o jogo já pode ser adicionado à lista de desejos na plataforma Steam.

Durante a edição deste ano da gamescom, os visitantes terão a oportunidade de experimentar o jogo pela primeira vez no espaço Indie Arena Booth, localizado no Pavilhão 10.2 do evento.

A Paintbucket Games é um estúdio independente multipremiado fundado em Berlim em 2018 pelos antigos desenvolvedores de jogos AAA Jörg Friedrich e Sebastian St. Schulz. A missão da empresa passa por criar experiências interativas que exploram temas políticos, a memória histórica e questões sociais sensíveis, procurando deixar uma marca duradoura nos jogadores. Após o sucesso do seu título de estreia, Through the Darkest of Times, no qual os jogadores lideram um grupo de resistência civil durante o regime nazi em Berlim, o estúdio desenvolveu The Darkest Files, uma obra centrada na investigação judicial de crimes nazis na Alemanha do pós-guerra.

Pelo trabalho desenvolvido em The Darkest Files, a Paintbucket Games recebeu o Prémio Alemão de Videojogos de 2026 nas categorias de “Melhor Jogo Alemão” e “Melhor Serious Game”. Atualmente, a equipa encontra-se a desenvolver SOKO 1977: Anti-Terror Task Force, além de outros projetos ainda não anunciados.

SOKO 1977: Anti-Terror Task Force será lançado no início de 2027