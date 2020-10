Um dos recursos mais notáveis do iPhone 12 Pro é a capacidade de gravar vídeo em Dolby Vision HDR, permitindo captar imagens até 60 fps com sombras e realces ricos de pormenor. No passado, a empresa de Cupertino havia afinado o seu editor de vídeo, o iMovie, para possibilitar edições rápidas, mas muito poderosas, a partir do ecrã o iPhone. Agora, a Apple voltou a mexer nesta ferramenta para iOS e incluiu muitos novos recursos. Assim, o iPhone 12 quando chegar às mãos dos utilizadores já terá no iMovie suporte HDR.

Em grosso modo, o HDR é um recurso capaz de deixar as imagens com uma alta qualidade e excelentes resultados em brilho e contraste. Agora também no seu iPhone.

iMovie para iOS agora com HDR

A Apple tem feito um importante incremento na qualidade das imagens que os seus dispositivos conseguem captar e apresentar. Quer ao nível de hardware, quer de software, a empresa de Cupertino destaca-se por ano após ano dar mais um salto em frente. Então, com a introdução de alterações importantes na área da imagem, quer no iOS 14, quer no novo hardware, o utilizador já pode visualizar, editar e partilhar vídeos HDR diretamente da sua biblioteca de fotos, mesmo em iPhones mais antigos do que os dispositivos mais recentes da Apple.

Portanto, este recurso funcionará desde que seja utilizador de um iPhone SE de segunda geração, iPhone 8 Plus, iPhone X ou posterior, iPad mini (5.ª geração), iPad (7.ª geração) ou posterior, iPad Air 3 ou posterior e IPad Pro de 10,5 polegadas ou posterior.

High Dynamic Range (HDR, ou Grande Alcance Dinâmico, em português) são métodos utilizados em fotografia, computação gráfica ou processamento de imagens em geral. O objetivo é alargar o alcance dinâmico (uma fração entre o valor mais escuro e o mais claro de uma imagem). A intenção desta técnica é representar precisamente nas imagens desde as áreas mais claras, possivelmente iluminadas diretamente por uma fonte de luz até áreas mais escuras, possivelmente em sombras. Utilizam-se diferentes tempos de exposição numa série de imagens para se atingir o grande alcance dinâmico. Conforme reza a história, a técnica foi desenvolvida na década de 1940 por Charles Wyckoff, para fotografar detalhadamente explosões nucleares. Com a ascensão da fotografia digital e software que facilitam a criação de imagens com grande alcance dinâmico, a técnica popularizou-se.

iMovie para iOS traz novidades a tempo do iPhone 12

Conforme pode ver no seu iPhone, esta ferramenta é super simples de usar e permite editar vídeo com muita facilidade. O resultado pode depois ser usado para o que entender, desde publicar nas suas redes sociais, enviar aos amigos e familiares, além de permitir que estas imagens sejam guardadas para mais tarde recordar.

A app é gratuita e pode descarregar a partir deste link. Atenção que se a tem já instalada deve ir ver se está atualizada.

O que há de novo?

Personalize qualquer título selecionando entre dezenas de tipos de letra integrados.

Ajuste a cor de qualquer título via seleção numa grelha ou espectro de predefinições, do ajuste de niveladores numéricos ou usando o conta-gotas no visualizador.

Altere rapidamente o estilo predefinido, as maiúsculas/minúsculas e a duração do título.

Junte/afaste os dedos e arraste para ajustar o tamanho e a localização de qualquer título.

Escolha entre três novos títulos animados: Deslizar, Separar ou Cromático de duas cores.

Adicione fundos sólidos, com gradação ou com padrões ao filme.

Use o seletor de cor para personalizar a cor de qualquer fundo.

Arraste o nivelador para alterar a intensidade de qualquer filtro aplicado às fotografias e vídeos.

Importe e partilhe vídeos 4K a 60 fotogramas por segundo.*

Visualize, edite e partilhe vídeos de gama dinâmica alta (HDR) a partir da fototeca.**

Toque no novo botão de opções na parte superior da folha de partilha para partilhar um projeto ou ficheiro de vídeo e escolher propriedades, entre as quais a resolução, a taxa de fotogramas e HDR.**

*4K a 60 fotogramas por segundo requer o iPod touch (7.ª geração), o iPhone SE (2.ª geração), o iPhone 7 ou posterior, o iPad (6.ª geração) ou posterior, o iPad mini (5.ª geração), o iPad Air 3 ou posterior, ou o iPad Pro de 10,5 polegadas ou posterior.

** Para a edição e partilha de vídeo HDR é necessário o iPhone SE (2.ª geração), o iPhone 8 Plus, o iPhone X ou posterior, o iPad mini (5.ª geração), o iPad (7.ª geração) ou posterior, o iPad Air 3 ou posterior, ou o iPad Pro de 10,5 polegadas ou posterior.