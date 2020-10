Prepare-se para o Inverno com um aquecedor inteligente Xiaomi

Os dias frios estão a chegar. Ainda que o sol queira continuar a espreitar, o casaco e as meias já fazem parte do nosso dia-a-dia. A pensar nos gadgets inteligentes e no frio que se começa a fazer sentir, deixamos como sugestão aquecedores que pode ligar à distância.

Conheça estas duas opções Xiaomi e escolha a que melhor se adequa às suas necessidades.

SmartMi Electric Air Heater

A primeira sugestão vai para o SmartMi Electric Air Heater. Trata-se de um aquecedor vertical com as dimensões de 608 x 230 x 230 mm o que acaba por ocupar pouco espaço na divisão. A base é rotativa, permitindo assim direcionar facilmente a ventilação dependendo das necessidades.

Tem uma potência máxima de 2000 W para ventilação quente. Para um ambiente mais ameno a potência será de 1200W.

Através da app Mi Home, poderá controlar a temperatura e ainda ligar e desligar o equipamento à distância. Além disso, tem disponível com controlo remoto e ainda é possível programar o momento em que se liga e desliga.

O aquecedor inteligente SmartMi Electric Air Heater está disponível por cerca de 130€, utilizando o código de desconto SMARTMIHT. O envio é rápido e gratuito, feito a partir da Europa, não estando por isso sujeito a taxas adicionais.

SmartMi 1S Electric Heater

O SmartMi 1S Electric Heater pode, da mesma forma, ser controlado via app, mas também dispõe de um controlador com botões táteis integrados.

A temperatura além de ser definida pelo utilizador, é ainda gerida de forma inteligente pelo aparelho, já que, inclui um sensor de temperatura. Garante assim um ambiente mais agradável e, consequentemente, uma poupança de energia.

Neste caso, a potência máxima é de 2200W e, curiosamente, tem certificado IPX4 de resistência a água. O seu peso é de 5,8kg e tem uma dimensão de 694 x 448 x 202 mm.

O aquecedor SmartMi 1S Electric Heater pode ser adquirido por cerca de 133€, com o código de desconto SMARTMI1S. Também neste caso, o envio é feito a partir da Europa.

Aproveite ainda a promoção de Outono 2020, com grandes descontos para produtos chegados recentemente ao mercado.