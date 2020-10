Diretor do Google Stadia diz que os streamers deveriam pagar para transmitir jogos

O Google Stadia é um serviço de streaming de jogos eletrónicos, desenvolvido pela gigante da Califórnia, que foi lançado em novembro do ano passado.

Mas agora Alex Hutchinson, diretor criativo da plataforma, fez declarações polémicas na sua conta do Twitter que rapidamente incendiaram o debate. Ou seja, na opinião do executivo, os streamers deveriam pagar para transmitirem os jogos online.

Lançado em novembro de 2019, o Google Stadia surge então como uma resposta à crescente quantidade de jogadores adeptos de streaming. O serviço da Google exige uma subscrição e dá acesso aos gamers a vários títulos de forma gratuita. Para além disso, o utilizador tem várias novidades ao seu dispor todos os meses, assim como descontos e outras vantagens.

Diretor do Stadia diz que streamers devem pagar pela transmissão de jogos

Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, Alex Hutchinson, diretor criativo do Google Stadia promoveu um debate na rede social Twitter depois de ter publicado algumas declarações polémicas.

Segundo Hutchinson, os streamers deveriam pagar pelas licenças dos jogos que transmitem online publicamente. O executivo adianta que isso também acontece noutros setores, como a transmissão de músicas. Desta forma, também poderá funciona no mundo dos videojogos.

A primeira publicação do diretor criativo do Stadia adianta que os streamers que estão preocupados por terem conteúdos suspensos devido à utilização de músicas não pagas, deveriam estar sim preocupados com o facto de estarem a transmitir jogos que também não pagaram. Hutchinson adianta ainda que tudo isto irá terminar assim que as empresas começarem a agir.

Como seria de esperar, rapidamente o tweet gerou várias reações e comentários, uns a favor, outros contra. Mas o executivo não se coibiu e respondeu ainda que “a realidade é que os streamers deveriam pagar aos programadores e às empresas pelos jogos que transmitem. Eles deveriam pagar uma licença como qualquer negócio e pagar pelo conteúdo que usam“.

A publicação do diretor ainda continua a gerar várias opiniões, sendo que esta segunda resposta conta já com mais de 16 mil comentários.

Deveriam os streamers pagar pela transmissão dos jogos?