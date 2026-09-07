Musk desafia o Chess.com: “Um dia, o xadrez será totalmente resolvido”

O magnata da tecnologia Elon Musk protagonizou mais uma troca de bocas na rede social X, desta vez contra a popular plataforma Chess.com, devido ao futuro do xadrez e da inteligência artificial (IA).

O início da discórdia entre Musk e o Chess.com

Tudo começou quando o proprietário da Tesla e da SpaceX afirmou na sua rede social que o número de jogadas de xadrez que não são consideradas absurdas é bastante reduzido, prevendo que o jogo será totalmente desvendado no futuro.

Esta opinião não passou despercebida à equipa do Chess.com, que decidiu responder de forma provocadora, sugerindo que a afirmação de Musk se tratava apenas de uma falta de habilidade no jogo.

Musk não hesitou em contra-atacar, argumentando que, embora o xadrez seja complexo para a mente humana, é uma tarefa simples para os computadores.

O empresário reiterou a sua convicção de que a IA irá decifrar por completo todas as variáveis do jogo e acrescentou que a humanidade continuará a divertir-se com atividades onde as máquinas já são claramente superiores.

O embate dos números e a IA

A discussão subiu de tom quando a plataforma de jogos relembrou que existem mais partidas de xadrez possíveis do que átomos no universo observável, desejando ironicamente boa sorte a quem tentasse mapear todas as jogadas.

Sem recuar, Musk corrigiu a empresa, explicando que o número de posições legais de xadrez é, na verdade, cerca de 40 ordens de magnitude inferior à quantidade estimada de átomos no cosmos.

Segundo o multimilionário, uma superinteligência artificial conseguirá encontrar métodos de compressão e resolução que ultrapassam a nossa atual capacidade de compreensão. Tecnicamente, ambos os lados apresentavam dados corretos, mas a diferença residia nos termos utilizados: enquanto a plataforma se referia a jogos possíveis, Musk focava-se nas posições legais no tabuleiro.

Ao perceber a dimensão da discussão em que se tinha envolvido, Musk utilizou um emoji de desespero e comentou que estava a debater com um estagiário qualquer de um site de xadrez. A conta oficial do Chess.com apressou-se a esclarecer que se tratava de um trabalhador a tempo inteiro.

Curiosamente, o xadrez não tem sido um terreno de sucesso absoluto para as empresas de Musk. Em 2025, o modelo Grok 4 da xAI chegou à final de um torneio tecnológico, mas acabou por ser derrotado pelo modelo o3 da OpenAI.

Além disso, o líder da Tesla já tinha demonstrado alguma aversão ao jogo no passado, tendo inclusivamente cancelado um torneio interno na sua fabricante de automóveis por considerar que os funcionários não tinham tempo a perder.

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